قال وزير الداخلية العراقي ياسر المالكي، الأحد، إن القوات القتالية يجب أن تُسحب من الشوارع، وأن يقتصر الانتشار على قوات النجدة والمرور، في ظل توجه حكومي لإسناد مسئوليات الأمن الداخلي إلى الشرطة.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها المالكي إلى مركز شرطة القناة بالعاصمة بغداد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وقال المالكي إن "القوات القتالية يجب أن تسحب من الشوارع وتعاد إلى الأفواج القتالية، على أن يقتصر الانتشار في الشوارع على قوات النجدة والمرور".

ودعا إلى تعزيز الدور الخدمي لمراكز الشرطة، والاهتمام بالحالات الإنسانية وتقديم المساعدة للمواطنين، مؤكدا أهمية أن تكون مراكز الشرطة "ملاذا لهم ومصدرا للعون والمساعدة"، بما يعزز ثقتهم بالمؤسسة الأمنية.

كما شدد على أهمية دور المجتمع في تحقيق الأمن.

وفي ملف مكافحة الفساد، دعا المالكي إلى "طي صفحة الفساد"، محذرا من أن الحكومة ووزارة الداخلية لن تتغاضيا عن الممارسات التي أرهقت المؤسسة الأمنية.

وقال إن "من يعتقد أن الوزارة أو الحكومة ستغض الطرف عن الفساد فهو واهم"، مؤكدا أن "المقربين قبل البعيدين لن يكونوا بمنأى عن المساءلة بشأن ملفات الفساد".

وشدد على ضرورة التعامل بجدية وحزم مع ملفات الفساد داخل المؤسسة الأمنية.

وتأتي تصريحات المالكي في سياق توجه الحكومة العراقية لإنهاء مظاهر عسكرة المدن، ونقل مسئوليات الأمن الداخلي تدريجيا من القوات العسكرية إلى الشرطة، بما يتيح للجيش التفرغ لمهامه القتالية.

وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية، وفق وكالة "واع"، أنها تسلمت المسئولية الأمنية في 6 محافظات ومناطق أخرى، ضمن خطة لاستكمال تسلم الملف الأمني داخل المدن في عموم البلاد خلال 2026.

وفي 18 نوفمبر الجاري، بحثت اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني، برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح القطاع الأمني، واستكمال نقل المسئوليات الأمنية إلى وزارة الداخلية، وتعزيز إجراءات حصر السلاح بيد الدولة.

وسبق أن دعا وزير الداخلية السابق عبد الأمير الشمري، في مايو 2025، إلى إنهاء المظاهر المسلحة داخل المدن والاعتماد على دوريات النجدة في بغداد والمحافظات.



