يحتفظ مسجد ميرلوا أحمد بك في بلدة عربكير بولاية ملاطيا شرقي تركيا، منذ نحو 3 قرون، بملامح عمارته العثمانية المميزة، إذ تعلو قاعة الصلاة فيه سقوف خشبية تستند إلى أعمدة وأقواس حجرية بدلا من القبة التقليدية، ليقدم نموذجا معماريا فريدا يعكس فنون البناء في تلك الحقبة.

وتدخل أشعة النهار عبر صفّين من النوافذ إلى قاعة الصلاة في مسجد ميرلوا أحمد بك، الذي يُرجَّح أن بناءه يعود إلى القرن الثامن عشر، فتضيء نقش "شجرة الحياة" في محرابه.

وتحت السقف الخشبي الذي يعلو الأقواس المدببة، لا يزال أهالي بلدة عربكير يؤدون صلواتهم في المسجد.

ويقع المسجد في ميدان أراسا، وسط عربكير في منطقة كانت تمثل المركز التجاري للبلدة المنضوية اليوم في شبكة المدن الهادئة.

ويستقبل المسجد، إلى جانب المصلين، زوارا يتعرفون إلى طرازه المعماري وما بقي فيه من أعمال البنّائين والحرفيين الذين شكّلوا الحجر والخشب وزيّنوا المحراب والمنبر.

روايتان عن التشييد

وتورد المصادر التاريخية ووثائق الأوقاف روايتين بشأن تاريخ تشييد المسجد وهوية بانيه، في ظل غياب نقش التأسيس الأصلي الذي يُحتمل أنه أُزيل أو تعرّض للتلف قديما.

ووفق سجلات بلدية عربكير ووزارة الثقافة التركية، شُيّد المسجد عام 1752 بأمر من ميرلوا أحمد بك، المعروف أيضا بأحمد باشا، في أواخر عهد السلطان محمود الأول، الذي حكم بين عامي 1730 و1754. وكان أحمد بك يشغل منصب "سنجق بك"، أي حاكم السنجق.

وتنسب "بوابة التعليم خارج المدرسة" التابعة لوزارة التربية الوطنية التركية، استنادا إلى دراسات النقوش والوثائق التاريخية، التشييد الأول للمسجد إلى الحاج محمد أفندي بن ولي الدين العربكيري، وتؤرخه بين عامي 1715 و1716، في عهد السلطان أحمد الثالث، الذي حكم بين عامي 1703 و1730.

وكان محمد أفندي يشغل منصب "كتخدا"، أي وكيل شئون السلطانة رابعة كلنوش أمة الله، والدة السلطان أحمد الثالث.

وبحسب الرواية التي تعرضها البوابة، يُرجَّح أن ميرلوا أحمد بك، نجل إسحاق باشا، تولّى بصفته وكيلا للسنجق توسعة المسجد وترميمه، فغلب اسمه عليه واشتهر به بين الأهالي حتى اليوم.

وتضع إحدى الروايات أعمال التوسعة والترميم في منتصف القرن الثامن عشر، فيما تؤرخها أخرى بعام 1778، في عهد السلطان عبد الحميد الأول.

ويقول مدير إدارة الثقافة والشئون الاجتماعية في بلدية عربكير مسعود قواس للأناضول، إن المسجد شُيّد بأمر من ميرلوا أحمد بك في المنطقة التي كانت تمثل المركز التجاري للبلدة.

وأضاف أن الموقع احتضن مكانا للعبادة يعود إلى عام 1403، قبل هدم البناء القديم وتشييد المسجد الحالي في مرحلة لاحقة.

عمارة بلا قبة

ويتميز المسجد بمخططه المستطيل، وتنقسم قاعة الصلاة فيه إلى 3 أقسام تمتد بمحاذاة جدار المحراب، وهو التجويف الذي يحدد اتجاه القبلة.

ويستند البناء إلى 8 أعمدة تربط بينها أقواس مدببة، فيما يغطي قاعة الصلاة سقف خشبي يمنح المسجد طابعه المعماري المميز.

وتسمح النوافذ المرتبة في صفين بدخول الضوء الطبيعي إلى القاعة، فيما تعكس زخارف المحراب والمنبر مهارة الحرفيين في تشكيل الحجر والخشب خلال الفترة التي شُيّد فيها المسجد.

ويوضح قواس، أن البنّائين جمعوا حجارة غير منتظمة وربطوها بالملاط لتشييد جدران حجرية حاملة تنقل وزن البناء إلى أساساته، مشيرا إلى أن المسجد لا يزال يحتفظ بأحجاره الأصلية.

ويلفت إلى أن من أبرز خصائص المسجد جودة الصوت داخل قاعة الصلاة، وأن محرابه يحمل نقش "شجرة الحياة"، وهو رمز فني يعبّر عن الحياة واستمرارها.

حريق وترميم وزلزال

وخضع المسجد على مدى تاريخه لعمليات ترميم عدة.

وبحسب بلدية عربكير، تضرر جراء حريق كبير اندلع عام 1895، فأُعيد ترميمه بأمر من السلطان عبد الحميد الثاني، وتولت المديرية العامة للأوقاف التركية ترميمه مجددا عام 2013.

وعقب زلزال 6 فبراير 2023، الذي ضرب جنوبي تركيا وامتدت آثاره إلى ملاطيا، أظهرت الفحوص التي أُجريت للمسجد سلامته من الأضرار.

ويقول قواس: "من أبرز خصائص مسجدنا جودة الصوت داخله، فقد شُيد وفق تصميم وطريقة بناء مكّناه من عدم التعرض لأي أضرار خلال الزلزال، فلم تظهر فيه حتى أصغر التشققات".

ويعتبر قواس أن تصميم المسجد الخالي من القبة أسهم في متانته، معربا عن اعتقاده بأنه قادر على الصمود قرونا أخرى.