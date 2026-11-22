يصل وزير الدولة والشئون الخارجية البرتغالي باولو رانجيل إلى باكستان اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستمر يومين، بدعوة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إسحاق دار، إذ تحتفل الدولتان بمرور 77 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية وتسعيان إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أنه خلال الزيارة، سيعقد نائب رئيس الوزراء إسحاق دار اجتماعا ثنائيا مع وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، يعقبه محادثات على مستوى وفدي البلدين. وسيعقد الجانبان مؤتمرا صحفيا مشتركا، حسب صحيفة "باكستان توداي" اليوم الأحد.

وقالت السفارة البرتغالية إن الوزير باولو رانجيل من المقرر أن يعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع رئيس باكستان ورئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وقائد قوات الدفاع.