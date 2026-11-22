أدان زعيم حزب "يشار" اليهودي، غادي آيزنكوت، أعمال العنف وعمليات إحراق المستوطنين الإسرائيليين المتعمدة في القرى الفلسطينية بالضفة الغربية، واصفًا إياها بأنها "إرهاب يهودي بما تعنيه الكلمة"، كما دعا حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقوات الأمن الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد المستوطنين المعتدين.

وقال آيزنكوت في منشور عبر منصة "إكس"، "إن أعمال التخريب التي ارتكبتها مجموعات متطرفة، بإضرامها النار في المركبات والمنازل، تقوض استقرار المنطقة، وتعرض حياة الأشخاص للخطر، كما تضر بالأمن القومي لإسرائيل وبعلاقاتها الخارجية".

وأضاف أن "هذا الواقع ليس حتميًا"، ولكنه نتيجة القيادة السيئة، وأخص بالذكر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إذ اتهمهما بالتسبب في "دفع الضفة الغربية إلى حالة من الفوضى"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وحث آيزنكوت السلطات الإسرائيلية على اتخاذ جميع الإجراءات المتاحة في هذا الشأن، بما في ذلك الاعتقال الإداري وعمليات الشاباك الإسرائيلي الأمنية محددة الأهداف، لوقف مرتكبي هذه الاعتداءات.

فيما أحرق مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، 12 مركبة، وخطّوا شعارات عنصرية، خلال هجوم استهدف ثلاث قرى في محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت قرية كفر مالك شرق رام الله، وأضرمت النيران في سبع مركبات في المنطقة الشمالية من القرية، كما خطّت شعارات عنصرية على جدران المنازل.

كما اقتحم مستوطنون قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وأضرموا النيران في ثلاث مركبات، وخطّوا شعارات عنصرية، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وفي قرية دير السودان شمال رام الله، أحرق المستوطنون مركبتين تعودان لفلسطينيين، ما ألحق بهما أضرارًا مادية جسيمة.