تصدرت لاهور مجددا قائمة المدن الكبرى الأكثر تلوثا في العالم، إذ سجلت قراءة للجسيمات الدقيقة بلغت 538 بين الساعة التاسعة والعاشرة من صباح اليوم الأحد، بحسب بيانات منصة مراقبة جودة الهواء السويسرية "آي كيو إير".

وأفادت قناة "جيو" الإخبارية بالباكستانية، اليوم الأحد، بأن منصة جودة الهواء السويسرية تصنف القراءات التي تتجاوز 300 درجة بأنها "خطيرة"، وهو ما يشير إلى وجود تلوث شديد في الهواء، مما يشكل مخاطر صحية جسيمة على السكان.

وجاءت مدينة دلهي الهندية في المرتبة الثانية بين المدن الكبرى في العالم، بقراءة للجسيمات الدقيقة بلغت 207.

وبالنسبة للمدن غير الكبرى سجلت بهاولبور في إقليم البنجاب الباكستاني قراءة عالية بلغت 463، بينما سجلت سرجودها 382.

وأدى الضباب الدخاني السام إلى انخفاض مستوى الرؤية في عاصمة البنجاب لأيام، كما أدى إلى انتشار الشكاوى الصحية، بما في ذلك تهيج الحلق وصعوبة التنفس وحكة العينين.