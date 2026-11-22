كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ملابسات تضرر شخص من قائد سيارة ملاكي اصطدم بزوجته أثناء عبورها الطريق بالقليوبية، ما أدى إلى وفاتها، وزعمه تأخر وصول الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن أجهزة الأمن رصدت تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة ملاكي، لاصطدامه بزوجته أثناء عبورها الطريق بالقليوبية، ما أدى إلى وفاتها، فضلًا عن الزعم بتأخر وصول الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضافت الوزارة أنه بالفحص، تبين أنه بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية بلاغًا من الأهالي باصطدام قائد سيارة ملاكي بإحدى السيدات أثناء عبورها الطريق، ما أسفر عن إصابتها بكسور متفرقة بالجسم ووفاتها.

وبالانتقال والفحص وسؤال قائد السيارة -مقيم بالقاهرة- أقر بأنه أثناء سيره بالطريق محل البلاغ، فوجئ بعبور المتوفاة الطريق، فاصطدم بها دون قصد.

وبسؤال شقيق المتوفاة، وهو بالمعاش ومقيم بالقاهرة، أيد ما سبق، واتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة شقيقته.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.