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ذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا أن ما لا يقل عن 24 شخصا ‌لقوا حتفهم جراء انقلاب قارب مكتظ كان ينقل أشخاصا لحضور جنازة في جنوب نيجيريا يوم الجمعة.

وأوضحت الوكالة أن القارب كان ينقل ركابا منذ أيام إلى منطقة أوكوبي السكنية، في ولاية بايلسا، لحضور مراسم ‌دفن ⁠عندما وقع الحادث.

وأفادت الوكالة في بيان بأن عمليات البحث والإنقاذ استمرت أمس السبت، ⁠إذ جرى انتشال 24 جثة حتى الآن وإنقاذ 24 ناجيا.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة النيجرية أن عدد القتلى بلغ أربعة أشخاص، وأفادت بأن القارب تعرض لعطل ميكانيكي.

كما زار حاكم ولاية بايلسا النيجرية، دوي ديري، موقع الحادث أمس السبت وأمر بإجراء تحقيق في أسبابه.

ونقل بيان أصدره مكتبه عنه ⁠قوله إن الحادث "ما كان ليحدث لو أدت كل إدارة حكومية على المستوى الاتحادي ومستوى الولاية والحكومة ⁠المحلية عملها بجد".

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن حوادث القوارب شائعة في الممرات المائية الداخلية في نيجيريا، خاصة في ⁠المناطق التي تتخللها الأنهار حيث يشيع الاكتظاظ وكثيرا ما يجري تجاهل لوائح السلامة.