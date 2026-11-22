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رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان 24 طائرة عسكرية و11 سفينة حربية وسفينة رسمية واحدة ومنطادين من الصين في الفترة من الساعة السادسة صباح أمس السبت، والسادسة صباح اليوم الأحد.

وعبرت 17 من الطائرات الـ24 التابعة لجيش التحرير الشعبي خط الوسط لمضيق تايوان ودخلت مناطق تحديد الدفاع الجوي الوسطى والجنوبية الغربية من البلاد حسب الوزارة.

وردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأحد.

ورصدت الوزارة، أيضا منطادين صينيين، واللذين عبرا خط الوسط لمضيق تايوان وتم مراقبتهما.

وحتى الآن هذا الشهر، رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان، طائرات صينية 254 مرة وسفنا 199 مرة.

ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن الحربية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويحدد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها جهد أو سلسلة جهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة.