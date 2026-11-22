أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها - بأشد العبارات - الاعتداءات الإيرانية الأئمة على منشأة صناعية مدنية في مملكة البحرين، مؤكدةً تضامنها الكامل مع مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، جددت المملكة رفضها التام لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع الأمن المنطقة واستقرارها، واستهدافها لدول المنطقة والمنشآت المدنية وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار، وتحمل المملكة إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة.

وقالت البحرين السبت، إن هجوما إيرانيا أصاب منشأة صناعية مدنية، مما تسبب في اندلاع حريق دون وقوع إصابات، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه شن هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع عسكرية أمريكية في المملكة التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي.

وكانت الواقعتان أحدث تصعيد للأعمال القتالية بالمنطقة منذ هجوم الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في فبراير. ومنذ ذلك الحين، طال الصراع دولا عربية بالخليج، وشنت ⁠إيران هجمات متكررة في أنحاء المنطقة.

ونوهت وزارة الداخلية البحرينية في منشور على منصة «إكس» أن فرق الدفاع المدني تكافح لاحتواء الحريق، دون أن تقدم تفاصيل عن موقع المنشأة أو طبيعتها.

وأصدرت وزارة الداخلية البحرينية في البداية تحذيرا حثت فيه السكان على الانتقال إلى أقرب موقع آمن بسبب تهديد محتمل، دون تقديم تفاصيل. وأصدرت لاحقا إعلانا بانتهاء الخطر قبل أن ترسل تحذيرا ثانيا.

وذكرت قوة دفاع البحرين لاحقا أن دفاعاتها الجوية اعترضت ⁠عددا من الهجمات الجوية الإيرانية. وأضافت أن شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض تسببت في أضرار مادية، وأن طهران تواصل «نهجها العدائي الممنهج» تجاه المملكة.

من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني، في بيان نشرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية ⁠الإيرانية «إرنا»، إن قواته الجوفضائية شنت هجوما مشتركا بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع أمريكية في قاعدتي الرفاع والعوالي «ردا على العدوان المستمر والانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الإيراني».

وتقول البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي، إنها ⁠اعترضت عدة هجمات جوية إيرانية في الأيام القليلة الماضية. وتعرضت دول عربية بالخليج لهجمات متكررة من طهران منذ اندلاع الحرب.