قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن ما شهدته قرى كفر مالك ودير أبو مشعل ودير السودان شرق وشمال غرب رام الله بالضفة الغربية، من اعتداءات ارهابية تتضمن إحراق 12 مركبة وخط شعارات عنصرية، يشكل تصعيدا خطيرا في إرهاب المستوطنين الإسرائيليين المنظم الذي يجري برعاية وحماية ودعم وتمويل من حكومة اليمين الإسرائيلية العنصرية التي توفر الغطاء السياسي والأمني لهذه الاعتداءات.

وأضاف فتوح في بيان اليوم الأحد، أن تصعيد الجرائم يأتي في سياق مشروع تطهير عرقي يستهدف الوجود الفلسطيني وأرضه وممتلكاته من خلال الترهيب والحرق والاعتداءات المتواصلة في ظل عجز دولي يتيح لهذه الممارسات التوسع والاستمرار، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأكد أن مواجهة هذا الإرهاب تتطلب مواقف دولية تتجاوز بيانات الإدانة، بوضع المستوطنين المتورطين في الإرهاب على قوائم الإرهاب واللوائح السوداء وفرض عقوبات دولية صارمة على حكومة الاحتلال بصفتها حكومة فصل عنصري توفر الحماية والدعم للمجموعات الإرهابية ومحاسبتها على جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، إذ هدمت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، نحو 50 منشأة سكنية وحظائر للماشية في الأغوار الشمالية، فيما اقتحمت مناطق عدة واعتقلت فلسطينيين، وأحرق مستوطنون 13 مركبة وغرفة زراعية، وخطّوا شعارات عنصرية.

وبالتزامن مع ذلك، شنت مجموعات من المستوطنين، اليوم الأحد، سلسلة اعتداءات استهدفت ممتلكات الفلسطينيين في محافظات رام الله والبيرة والخليل وسلفيت.

ففي محافظة رام الله والبيرة، أحرق مستوطنون 12 مركبة وخطّوا شعارات عنصرية، خلال هجوم متزامن على ثلاث قرى؛ إذ أضرمت مجموعة من المستوطنين النار في سبع مركبات في المنطقة الشمالية من قرية كفر مالك شرق رام الله، وخطّت شعارات عنصرية على جدران المنازل.



