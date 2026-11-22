أعربت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها واستنكارها بـ "أشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على منشأة صناعية مدنية في مملكة البحرين".

وأكدت السعودية، في بيان أصدرته وزارة الخارجية وأوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد، تضامنها الكامل مع البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وقالت الوزارة: "تجدد المملكة رفضها التام لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها، واستهدافها لدول المنطقة والمنشآت المدنية، وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار، وتحمل المملكة إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة".