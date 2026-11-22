أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، إصابة مواطن ومقيم باكستاني جراء الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة، أمس السبت.

وأشارت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، إلى إصابة مواطن بحريني من ذوي الهمم وحالته مستقرة، وإصابة مقيم باكستاني وحالته حرجة، موضحة أن كليهما يتلقيان العلاج في المستشفى.

وقالت البحرين السبت، إن هجوما إيرانيا أصاب منشأة صناعية مدنية، مما تسبب في اندلاع حريق دون وقوع إصابات، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه شن هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع عسكرية أمريكية في المملكة التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي.

وكانت الواقعتان أحدث تصعيد للأعمال القتالية بالمنطقة منذ هجوم الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في فبراير. ومنذ ذلك الحين، طال الصراع دولا عربية بالخليج، وشنت ⁠إيران هجمات متكررة في أنحاء المنطقة.

ونوهت وزارة الداخلية البحرينية في منشور على منصة «إكس» أن فرق الدفاع المدني تكافح لاحتواء الحريق، دون أن تقدم تفاصيل عن موقع المنشأة أو طبيعتها.

وأصدرت وزارة الداخلية البحرينية في البداية تحذيرا حثت فيه السكان على الانتقال إلى أقرب موقع آمن بسبب تهديد محتمل، دون تقديم تفاصيل. وأصدرت لاحقا إعلانا بانتهاء الخطر قبل أن ترسل تحذيرا ثانيا.

وذكرت قوة دفاع البحرين لاحقا أن دفاعاتها الجوية اعترضت ⁠عددا من الهجمات الجوية الإيرانية. وأضافت أن شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض تسببت في أضرار مادية، وأن طهران تواصل «نهجها العدائي الممنهج» تجاه المملكة.

من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني، في بيان نشرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية ⁠الإيرانية «إرنا»، إن قواته الجوفضائية شنت هجوما مشتركا بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع أمريكية في قاعدتي الرفاع والعوالي «ردا على العدوان المستمر والانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الإيراني».

وتقول البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي، إنها ⁠اعترضت عدة هجمات جوية إيرانية في الأيام القليلة الماضية. وتعرضت دول عربية بالخليج لهجمات متكررة من طهران منذ اندلاع الحرب.