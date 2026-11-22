أفادت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، بمقتل جندي وإصابة 2 آخرين أثناء تفكيك ألغام ومخلفات حرب بريف دير الزور.

وأشارت دارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية «سانا»، إلى «مقتل أحد جنود الجيش ‏العربي السوري وإصابة جنديين آخرين، أثناء عملهم على تفكيك الألغام ‏ومخلفات الحرب في بلدة الطريف بريف دير الزور الغربي‎»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وأمس السبت، أطلق مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية النار على عنصر في وزارة الدفاع، في منطقة عين البوجمعة التابعة لناحية التبني بريف دير الزور الغربي، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في القدم.

وبحسب ما نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان، يُرجّح وقوف خلايا تابعة لتنظيم الدولة وراء عملية الاستهداف، دون ورود معلومات إضافية حول الحادثة.

وبلغ عدد الهجمات المنسوبة للتنظيم منذ مطلع عام 2026 وحتى اليوم 78 هجومًا، أسفرت عن مقتل 62 شخصًا من العسكريين والمدنيين وعناصر التنظيم.

وأسفرت 43 عملية في دير الزور، عن مقتل 22 شخصًا، هم: 14 عسكريًا وعنصران من التنظيم و6 مدنيين بينهم طفل، إضافة إلى إصابة 15 شخصًا، هم 12 عسكريين و3 مدنيين أحدهم طفل.