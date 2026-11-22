قالت الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو، إن فرنسا تأمل استعادة «التوازن» و«الفاعلية» في العلاقات الثنائية مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة، مع إعطاء الأولوية لإيجاد بديل في أسرع وقت لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان «يونيفيل».

وفي مقابلة أجرتها معها إذاعة «راديو جي»، قالت روفو: «آمل أن تتيح المرحلة المقبلة مع إسرائيل استئناف علاقة عمل متوازنة وفاعلة، لا سيما في ما يتّصل بأولوياتي بشأن لبنان، حيث نحتاج إلى حوار مع إسرائيل من أجل الحفاظ على سيادة لبنان».

وتابعت: «آمل بأن نتمكن من استئناف هذا الحوار في ظروف أفضل مما كان الأمر عليه في السنوات الأخيرة»، مع إقرارها بأن الحوار كان في تلك الفترة «صعبا جدا».

ولم تفضِ الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي أجريت في 27 أكتوبر، إلى فائز صريح بين فريقي رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وخصمه الوسطي غادي آيزنكوت، الذي كلّفه الرئيس إسحق هرتسوغ تشكيل الحكومة.

وشدّدت روفو الأحد، على أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «يأمل إقامة حوار» مع إسرائيل، لافتة إلى أن فرنسا «تتحدث مع الجميع» في الشرق الأوسط.

لكن منذ اعتراف ماكرون بدولة فلسطين في سبتمبر 2025، تراجعت قدرة فرنسا على التأثير، خصوصا لدى إسرائيل. وتواجه باريس صعوبات في أداء دور على صعيد إيجاد ترتيبات لمرحلة ما بعد خروج «يونيفيل» التي ينتهي تفويضها في 31 ديسمبر.

وقالت «إن الأولويات في الأشهر المقبلة» ستكون إدارة المرحلة المرتبطة بانتهاء تفويض «يونيفيل» في نهاية ديسمبر، وتابعت: «ينبغي وضع آلية لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، على أن تضطلع فرنسا وشركاؤها الأوروبيون بدور فيها»، في إشارة إلى اتفاق إطاري وقّع بين لبنان وإسرائيل في يونيو.

وأضافت: «لا شك أن المناقشات ستُستأنف من هذه النقطة. واستئنافها يكتسي أهمية قصوى».

وخرج حزب الله ضعيفا من حربين متلاحقتين خاضهما مع إسرائيل، الأولى في العام 2023 إسنادا لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، قُتل فيها أبرز قادته وخسر جزءا كبيرا من ترسانته العسكرية، والثانية بدءا من مارس بعدما أطلق صواريخ على الدولة العبرية بعيد بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأجرت الحكومتان، اللبنانية والإسرائيلية، في الأشهر الماضية مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية، نتج عنها اتفاق إطار في يونيو نصّ خصوصا على نزع سلاح الحزب وانسحاب إسرائيل تدريجيا من مناطق تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من مناطق «تجريبية».

ورغم ذلك، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات على جنوب لبنان، حيث يحتل جيشها منطقة يصل عمقها إلى عشرة كيلومترات من الحدود، وينفذ تفجيرات وأعمال تجريف ويمنع سكانها من العودة إليها.

ويرفض حزب الله المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ونتائجها، كما يرفض تسليم سلاحه، ويؤكد نوابه أنّه يقوم بإعادة بناء قدراته العسكرية.

ويثير انتهاء تفويض «يونيفيل» وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية جديدة المخاوف من حدوث فراغ أمني بعد خروج قوات الأمم المتحدة.