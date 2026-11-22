أعربت فرنسا عن أملها في إعادة بناء علاقاتها الدبلوماسية والأمنية المتوترة مع إسرائيل، بالتزامن مع المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة غادي آيزنكوت، مؤكدة سعيها للعب دور محوري في الترتيبات الأمنية بجنوب لبنان قبل انتهاء ولاية قوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل) نهاية العام الجاري، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائلية.

وقالت الوزيرة الفرنسية المنتدبة للقوات المسلحة، أليس روفو، في تصريحات لإذاعة "راديو جيه" اليوم الأحد، إن باريس تأمل أن تتيح المرحلة المقبلة مع إسرائيل استئناف "علاقة عمل متوازنة وفعالة" في ظل أجواء أكثر هدوءاً مقارنة بالسنوات الأخيرة التي وصفتها بـ "الشديدة الصعوبة".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يسعى فيه آيزنكوت، بتكليف من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، لتشكيل ائتلاف حاكم عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر الماضي، ولم تسفر عن أغلبية حاسمة سواء لكتلته أو لكتلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وشهدت العلاقات الفرنسية الإسرائيلية توتراً حاداً منذ سبتمبر 2025، إثر قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية، إلا أن روفو أوضحت أن ماكرون لا يزال حريصاً على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع إسرائيل وكافة الأطراف في الشرق الأوسط.

-الملف اللبناني ومستقبل "اليونيفيل"

وعلى صعيد الأولويات، شددت الوزيرة الفرنسية على أهمية الحوار مع إسرائيل لضمان الحفاظ على سيادة لبنان، مشيرة إلى تطلع باريس، بالتعاون مع شركائها الأوروبيين، للمشاركة في صياغة الآلية الأمنية البديلة لقوات "اليونيفيل" التي تنتهي ولايتها في 31 ديسمبر المقبل.

وأضافت روفو: "يجب إنشاء آلية تلي الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، وهي عملية لفرنسا وشركائها الأوروبيين دور يؤدونه فيها، وهذا هو الأساس الذي سنستأنف عليه النقاشات على الأرجح".

وتتزايد المخاوف من حدوث فراغ أمني على الحدود الشمالية لإسرائيل مع اقتراب موعد انسحاب القوات الدولية دون التوافق على بديل، لا سيما في ظل تعثر تنفيذ الإطار الأمريكي المتفق عليه في يونيو الماضي، عقب تجدد المواجهات في مارس 2026 بعد خرق هدنة نوفمبر 2024، والذي ينص على نزع سلاح حزب الله، وانتشار الجيش اللبناني، والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من مواقعها في جنوب لبنان.