كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مسئولين أمريكيين أن جهاز المخابرات الصينية يدير حملة سرية لمساعدة الشركات المحلية في الحصول على رقائق متطورة للذكاء الاصطناعي، وجمع معلومات مخابراتية حول هذا القطاع، وذلك قبل سنوات من الكشف عن فضيحة علاقة الرئيس السابق لشركة "إنفيديا" المتخصصة في تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي، جنسن هوانج بسيدة أعمال صينية يشتبه في كونها جاسوسة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إنه عندما قام جهاز المخابرات الصينية بتحديث أولوياته هذا العام، أضاف هدف تجاوز القيود الغربية المفروضة على تقنيات يرى الرئيس الصيني شي جين بينج أنها بالغة الأهمية لصعود الصين.

وأضافت الصحيفة أنه في صلب هذا المسعى تبرز أشباه الموصلات المتطورة اللازمة لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الرقائق التي منعت الولايات المتحدة شركات أمريكية -مثل "إنفيديا"- من تصديرها إلى الصين.

ووفقا لنص رسمي لخطابه، قال شي جين بينج للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في يناير الماضي، إن على الصين "اتخاذ تدابير استثنائية لتكثيف الجهود الرامية إلى امتلاك التقنيات الجوهرية في القطاعات ذات الأولوية"، مضيفا: "يجب حل مشكلات نقاط الاختناق التي تعيق تطوير الصناعات المستقبلية في أسرع وقت ممكن".

ولطالما كرس جهاز المخابرات الصينية -وزارة أمن الدولة- جهوده للقضاء على التهديدات التي تواجه حكم الحزب الشيوعي في الصين.

أما الآن، فقد جعل الجهاز من الحصول على رقائق أشباه الموصلات المتطورة وجمع المعلومات الاستخباراتية حولها أولوية قصوى، وذلك بحسب عدد من المسئولين الأمنيين والاستخباراتيين -سواء الحاليين أو السابقين- في دول آسيوية وأمريكية وأوروبية.

وبحسب الصحيفة، أصبحت الكيفية التي يسعى بها جهاز المخابرات الصينية للحصول على رقائق إلكترونية متطورة ومعلومات استخباراتية حولها محورا رئيسيا في قضية أليس هوانج سيدة الأعمال الصينية التي يقول مسئولون أمريكيون إن المخابرات الصينية تعاونت معها للتجسس على جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" الأمريكية العملاقة للرقائق الإلكترونية.

ولم تستجب أليس هوانج لطلبات الصحيفة التعليق، في حين رفضت الصين هذه الاتهامات بالتجسس، واصفة إياها بأنها "محض افتراء".

ووفقا لمسئولين حاليين وسابقين - تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم نظرا لحساسية المعلومات الاستخباراتية - فإن حملة المخابرات الصينيوطة للحصول على هذه الرقائق مستمرة منذ عامين على الأقل، وهي تفاصيل لم يُكشف عنها من قبل.

ومن بين العناصر الرئيسية لهذه الحملة، أفاد مسئولون أجانب بأن تشن ييشين، رئيس جهاز المخابرات الصينية - وزير أمن الدولة-، شكل فريق عمل يتولى قيادة هذه الجهود ويرفع تقاريره مباشرة إليه.

وكان تشن قد عمل تحت إمرة شي جين بينج منذ أن كانا مسئولين في مقاطعة تشجيانج شرق الصين، وهي المقاطعة التي تعد مهد الطفرة التكنولوجية المتقدمة في البلاد.

وقد أُوكلت إلى هذا الفريق مهمة دعم جهود الصين في "مواجهة الحصار"، أي المساعي الرامية إلى تجاوز قيود التصدير التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

وتتضمن الحملة مساعدة الشركات الصينية في الحصول على رقائق إلكترونية متطورة وتهريبها إلى داخل الصين. كما يقوم الفريق بجمع معلومات استخباراتية حول قطاع أشباه الموصلات وسلاسل التوريد الخاصة به، وذلك بحسب ما ذكره عدد من المسئولين المطلعين على تفاصيل هذه الحملة.

وفي أبريل الماضي، كشف تشن عن المهمة الجديدة، حيث كتب في إحدى دوريات الحزب الشيوعي: "علينا تعميق النضال ضد محاولات فرض الحصار، والدفع قدما -بشكل شامل- بابتكارات الذكاء الاصطناعي وتطوير قطاعاته وتطبيقاته".



وأضاف: "يجب التركيز على معالجة نقاط الاختناق في التقنيات الحيوية"، وحل مشكلة التقنيات التي "لا يمكن الحصول عليها عن طريق الطلب أو الشراء أو التوسل".

وتعد حملة الوزارة جزءا من مسعى أوسع يبذله الحزب الشيوعي الحاكم لتجاوز القيود التي فرضها الغرب على التكنولوجيا الحيوية. فبكين عازمة على تقليص الفجوة التي تفصلها عن الولايات المتحدة في مجال القدرة الحوسبية اللازمة لتحقيق تقدم في الذكاء الاصطناعي.

وعلى أعلى المستويات، تتولى "اللجنة المركزية للعلوم والتكنولوجيا" تنسيق هذا الجهد.

وتعد هذه اللجنة هيئة سرية تابعة للحزب الشيوعي، أسسها شي جين بينج في عام 2023. وجاء ذلك بعد فترة وجيزة من بدء وزارة التجارة الأمريكية -في أواخر عام 2022- في حظر تصدير رقائق "إنفيديا" المتطورة مباشرة إلى الصين، وذلك خشية أن تساعد هذه الرقائق بكين في فك شيفرات التشفير الأمريكية وتصميم أسلحة جديدة.

في سياق متصل، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن أليس هوانج، صديقة جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنفيديا"، كانت الواجهة العلنية لشركة يُشتبه في قيامها بتهريب قدرات حوسبة متقدمة إلى الصين.

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن هناك رجلا يدعى لي مينج أدّى دورا محوريا من وراء الكواليس، وهو مُفرج عنه حاليا بكفالة في سنغافورة، ويقيم في فيلا فاخرة في الشارع نفسه الذي تقع فيه السفارة الصينية.