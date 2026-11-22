انطلقت فعاليات مؤتمر «مصر تنطلق بالتصدير»، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اليوم الأحد؛ للتعريف بخدمات التصدير المتاحة والحوافز الاستثمارية بمحافظات بني سويف والفيوم والمنيا، وذلك ضمن المحطة الرابعة من المبادرة التي تنفذها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويشارك في المؤتمر ممثلو الجهات والهيئات المعنية بالاستثمار والتصدير، إلى جانب مجتمع الأعمال، ومنها الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة تنمية الصادرات، وجهاز التمثيل التجاري، ومصلحة الجمارك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومركز تحديث الصناعة، وبنك تنمية الصادرات، والمجالس التصديرية، وجهاز تنمية المشروعات، وغيرها من الجهات الداعمة للأنشطة التصديرية.

وتستهدف المبادرة الوصول إلى الشركات في مختلف المحافظات، والتعريف بالخدمات والتيسيرات المتاحة، والتعرف على احتياجات مجتمع الأعمال، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتتضمن فعاليات المؤتمر جلسات ومحاضرات ونقاشات حول الحوافز الاستثمارية، وإجراءات التصدير والاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ، وآليات النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والتسويق الدولي، وبناء القدرات التصديرية، إلى جانب الخدمات التمويلية والمساندة التي تقدمها الجهات المعنية للمصدرين، واستعراض استراتيجية تنمية الصادرات المصرية وخطط دعم الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويشهد المؤتمر حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات بالمحافظات الثلاث، وقيادات الجهات والهيئات المعنية بالاستثمار والتصدير، ومسئولي الاستثمار ومديري المناطق الصناعية، وممثلي الغرف التجارية ومجتمع الأعمال.