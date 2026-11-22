أدانت الحكومة السودانية إعدام أسرى من القوات المسلحة على يد قوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق، منوهة أن هذه الواقعة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، ومطالبة بمحاسبة المسئولين عنها.

وقالت الحكومة، في بيان، اليوم الأحد، إنها تدين بأشد العبارات قتل وإعدام أفراد من القوات المسلحة السودانية بعد وقوعهم في الأسر، متهمة قوات الدعم السريع وعناصر تابعة لها بارتكاب هذه الانتهاكات.

وأكد البيان أن «قتل الأسرى يمثل اعتداءً جسيمًا على الحق في الحياة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني»، مشددًا على ضرورة عدم إفلات المسئولين عن هذه الأفعال من المساءلة.

ودعت الحكومة السودانية الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيجاد»، إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، إلى التحرك العاجل لحماية الأشخاص الذين لا يزالون في الأسر، ودعم مسار جاد للمساءلة.

وحذرت من أن «الصمت إزاء قتل الأسرى وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني من شأنه تشجيع ارتكاب مزيد من الانتهاكات، وتعريض المزيد من الأرواح للخطر».

وشددت الحكومة على أن الظروف القائمة لا تبرر انتهاك القوانين أو ارتكاب جرائم الحرب، مؤكدة تمسك الضحايا وذويهم بحقهم في معرفة الحقيقة وتحقيق الإنصاف والعدالة.