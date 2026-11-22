أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الأحد، تسجيل ارتفاع ملحوظ ومقلق وغير معتاد في موسميته في أعداد حالات الإصابة بالتهاب السحايا، ولا سيما التهاب السحايا الفيروسي .

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الأحد: "تشهد المنظومة الصحية في قطاع غزة تحديات وبائية جسيمة، في ظل تسجيل ارتفاع ملحوظ ومقلق وغير معتاد في موسميته في أعداد حالات الإصابة بالتهاب السحايا، ولا سيما التهاب السحايا الفيروسي، ويرتبط هذا الارتفاع ارتباطاً وثيقاً بالتدهور البيئي المستمر وتضرر البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي ومنظومة الإصحاح البيئي".

وأضاف: "أدى تضرر شبكات الصرف الصحي وتعطل منظومة المعالجة، بجانب حتمية اختلاط مصادر مياه الشرب بالمياه العادمة مع هطول الأمطار وتوقعات استمرارها، إلى دفع المنحنى الوبائي نحو التصاعد في عدد من مناطق القطاع".

وأضافت أنه "في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة، يُتوقع استمرار زيادة الإصابات، مما يشكل خطراً صحياً متنامياً يتركز أثره بشكل خاص على الأطفال والفئات الأكثر هشاشة".

وحذرت من تفاقم هذه الأزمة الصحية والبيئية، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإنسانية إلى تحرك عاجل ومنسق.

وحملت الوزارة "سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن الأضرار التي لحقت ببنية المياه والصرف الصحي وعن القيود المفروضة على إدخال مواد الصيانة والتعقيم والوقود، وهي عوامل تهيئ ظروفاً بيئية مواتية لانتقال مسببات الأمراض وتفاقم حالات التهاب السحايا المرتبطة بتلوث المياه".

وأكدت ضرورة إصلاح البنية التحتية وتأمين الإمدادات ، داعية المجتمع الدولي والهيئات الأممية إلى الضغط الفوري لتسهيل إدخال المواد والمعدات والمستلزمات الفنية اللازمة لإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، وتوفير مواد معالجة وتعقيم المياه لمعالجة الأسباب الجذرية للمشكلة ومنع خروج الوضع الصحي عن السيطرة.

وطالبت الوزارة منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف والشركاء الصحيين بتعزيز الاستجابة السريعة لحالة الإنذار الوبائي، عبر توفير المستلزمات المخبرية والتشخيصية الدقيقة والأدوية والعلاجات اللازمة لدعم الطواقم الطبية في تشخيص الحالات وإدارتها سريرياً.

وأكدت ضرورة تأمين إمدادات الوقود اللازمة لرفع الطاقة التشغيلية لمحطات تحلية المياه وضخ ومعالجة المياه العادمة، للحد من تجمعها أو فيضانها في مراكز الإيواء والتجمعات السكانية.

وأشارت إلى ضرورة تعزيز الصحة العامة والوقاية المجتمعية من خلال زيادة كميات مواد التطهير والتعقيم المخصصة لمعالجة مصادر المياه وشبكات التوزيع، وتوفير مستلزمات النظافة الشخصية والتنظيف للأسر النازحة في مراكز الإيواء والمخيمات للحد من انتقال العدوى.

وأكدت أن احتواء خطر تفشي الأوبئة واتساع نطاقها في قطاع غزة، وحماية الأطفال الرضع والفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، يتطلبان تدخلاً دولياً عملياً وفورياً يترجم إلى إجراءات ميدانية وإمدادات مستدامة قبل تفاقم الوضع الصحي بشكل يصعب احتواؤه.



