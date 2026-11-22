أعلن سفير العراق ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، قحطان طه خلف، أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، سيزور القاهرة غدًا، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في قطاعات حيوية.

وقال خلف، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيستقبل رئيس الوزراء العراقي في قصر الاتحادية، حيث يبحث الجانبان الملفات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب فرص التعاون التي تسهم في تطوير العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن الزيارة ستتضمن عقد اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية العراقية، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، على أن تُختتم بالتوقيع على محضر الاجتماعات وعدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية.

وأوضح السفير العراقي أن القاهرة وبغداد تتفقان على أهمية تعزيز العلاقات وتطويرها، في ظل وجود رغبة مشتركة في توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، لافتًا إلى دخول عدد من الشركات المصرية إلى السوق العراقية خلال السنوات الماضية، ومشاركتها في تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى.

وأشار إلى أن برنامج الزيارة يتضمن أيضًا لقاءً مع رجال الأعمال وممثلي الشركات المصرية، لبحث فرص زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار والتنمية بالعراق.

ولفت خلف، إلى أن قطاعات الطاقة والنقل والكهرباء والتجارة والاستثمار ستكون في مقدمة الملفات المطروحة خلال الزيارة، بما يدعم توسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.



