قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، إن إصلاح قطاع الطاقة يمثل القضية الأكثر إلحاحًا في البلاد خلال المرحلة الراهنة، مشددًا على ضرورة تبني قرارات عملية لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية وتحقيق ردع مستدام في مواجهة التهديدات الخارجية.

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر»، أضاف قاليباف، خلال اجتماع المجلس التنسيقي لمجلس الشورى الإسلامي، أن إيران حققت مستوى من الردع العسكري بفضل جهود القوات المسلحة وتضحيات أفرادها، إلى جانب قيادة المرشد الأعلى وحكمته، مشيرًا إلى أن «العدو بات يدرك صعوبة شن حرب مماثلة لحرب الأربعين يومًا ضد البلاد»، حسب وصفه.

وأضاف أن تركيز الخصوم اتجه، في ظل هذا الواقع، إلى زعزعة الأمن الداخلي والضغط الاقتصادي على إيران، سعيًا إلى إحداث انهيار داخلي، مؤكدًا أن مواجهة هذه المخططات تتطلب تعزيز الوحدة والتماسك الوطني والعمل على ترسيخ ردع مستدام.

وشدد رئيس البرلمان الإيراني على أن إنهاء حالة «لا حرب ولا سلم» التي تواجهها البلاد لا يتحقق عبر السجالات السياسية أو تبادل الاتهامات بشأن التصعيد العسكري، وإنما يتطلب اتخاذ قرارات واضحة وتبني نهج عملي.

وأكد قاليباف، أن تحقيق الردع المستدام يمثل السبيل الوحيد لإزالة التهديدات عن إيران وشعبها، مشيرًا إلى أن ذلك يتماشى مع توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وفيما يتعلق بإصلاح قطاع الطاقة، أوضح قاليباف أن هذا الملف يتصدر أولويات البلاد في أوقات السلم والحرب، لافتًا إلى أن النقاشات خلصت إلى ضرورة البدء بإصلاح قطاع الغاز، الذي يمثل نحو 73% من إجمالي استهلاك