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أُصيب 10 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الأحد، إثر تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص على طريق وادي النطرون – العلمين، قبل وصلة جبل حامد في اتجاه العلمين، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتلقت غرفة عمليات الإسعاف بلاغًا بوقوع الحادث ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، جرى نقل 9 منهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم، بينما رفض المصاب العاشر النقل إلى المستشفى بعد تلقيه الإسعافات الأولية بموقع الحادث.

وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه كسور وخلع بالكتف، إلى جانب جروح قطعية ومتهتكة، والمصابون هم: "خالد أحمد فرج (31 عامًا)، وأحمد محمد جاد (39 عامًا)، ومجدي تاوضروس سامي (47 عامًا)، وهلال سعد الله ثابت (58 عامًا)، وعبد الرحمن إيهاب أحمد (27 عامًا)، وأحمد عماد عريان (28 عامًا)، ومينا عاطف كيرلس (38 عامًا)، ويوساب ميلاد عزيز (28 عامًا)، ويعقوب مدحت جمال (26 عامًا)، وأحمد السيد خلف (25 عامًا)".

فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ورفع آثار التصادم لتسيير الحركة المرورية، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.