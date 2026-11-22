أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، ضبط 264 كيلوجراما من المواد المتفجرة المهربة من سوريا، وتوقيف ثلاثة مواطنين يُشتبه بتورطهم في عملية التهريب، وذلك خلال عملية أمنية في منطقة الدورة بمشاريع القاع.

وأوضح الجيش، في بيان، أن المضبوطات شملت نحو 203 كيلوجرامات من مادة «سي 4» و61 كيلوجراما من مادة «تي إن تي»، مشيرًا إلى توقيف ثلاثة مواطنين للاشتباه في تورطهم بتهريب الشحنة من الأراضي السورية.

وأضاف أن المضبوطات سُلّمت إلى الجهات المختصة، فيما بدأت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

وفي سياق متصل، أعلن جهاز الاستخبارات العامة السوري، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، ضبط شحنة أسلحة متنوعة كانت معدة للتهريب إلى لبنان، والقبض على أحد المتورطين، خلال عملية أمنية في ريف دمشق.

وقالت قوى الأمن الداخلي، في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق «تلجرام»، إن التحقيقات مستمرة لكشف امتدادات الخلية وشبكات التهريب المرتبطة بها، وتعقب بقية المتورطين وتوقيفهم.

وأكدت أن العملية تستهدف منع استخدام الأراضي السورية ممرًا لتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية إلى دول الجوار.

وتأتي هذه العملية بعد إعلان جهاز الاستخبارات العامة السوري، الجمعة، إحباط محاولة أخرى لتهريب شحنة أسلحة إلى لبنان.

كما سبق أن أحبطت قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، محاولة مماثلة في محافظة طرطوس في 8 أغسطس الماضي، أسفرت عن ضبط بنادق آلية وقذائف مضادة للدروع ومخازن أسلحة وكميات من الذخائر.