تبدأ إيران، اليوم الأحد، تطبيق انقطاعات متناوبة للتيار الكهربائي على المنازل والشركات، بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة، في ظل تفاقم أزمة الإمدادات والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة خلال الحرب.

ومن المتوقع أن تستمر الانقطاعات نحو ساعتين كل يومين في بعض المناطق، وقد تصل إلى ساعتين يوميا في مناطق أخرى، بحسب حجم الإمدادات واحتياجات كل منطقة، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال رئيس شركة الكهرباء الوطنية الإيرانية، للتلفزيون الرسمي الإيراني، يوم السبت، إن أوضاع إمدادات الوقود في البلاد تفرض على قطاع الكهرباء فرض قيود على توزيع الطاقة اعتبارا من 22 نوفمبر، مشيرا إلى أن مدة الانقطاعات وتواترها سيختلفان بحسب المناطق.

وأضاف أن القيود تهدف إلى إدارة إمدادات الوقود المحدودة والحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء الوطنية في إيران.

ويتزامن القرار مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع الطلب المتوقع على الغاز المستخدم في التدفئة، ما يزيد الضغط على الإمدادات المتاحة لمحطات توليد الكهرباء، التي تواجه صعوبات في تأمين كميات كافية من الوقود، وفقا لموقع "إيران إنترناشيونال" الإخباري.

وذكر رئيس شركة الكهرباء الوطنية الإيرانية أن إنتاج الغاز في إيران لا يزال دون مستويات العام الماضي، الأمر الذي يزيد الضغوط على قطاع الكهرباء.

وسبق لإيران أن لجأت إلى إجراءات مماثلة خلال السنوات الماضية، بسبب نقص الوقود في محطات توليد الطاقة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في إيران فاقمت مشكلات الإمدادات قبل الشتاء.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عنه قوله إن "الهجوم على البنية التحتية للغاز في البلاد أدى إلى تفاقم الوضع، ولذلك ينبغي أن نتوقع صعوبات خلال فصل الشتاء".

وأثارت الانقطاعات المتكررة للكهرباء استياء شعبيا، فيما اضطرت السلطات الإيرانية في فترات سابقة إلى إغلاق مؤسسات عامة وتقليص الخدمات خلال موجات الطقس القاسي ونقص الوقود.