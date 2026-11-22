قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، اليوم الأحد، إن مدير سجن الدامون هدد الأسيرات بقطع رؤوسهن إذا رفضن خلع حجابهن للتصوير، مشيرا إلى أنه اعتدى بالضرب على ثلاث أسيرات خلال إجراءات التصوير.

وأوضح المكتب، في بيان نقلته شبكة «قدس» الإخبارية، أن مدير السجن دخل غرفة الأسيرات وهنّ دون حجاب، واعتدى عليهن بالضرب. وأضاف أن المدير صفع أسيرة طلبت حجابا بديلا، بعدما أعطت حجابها لأسيرة أخرى، قبل أن تعيدها إدارة السجن إلى القسم دون غطاء للرأس، إثر رفض تزويدها بحجاب.

وطالب المكتب بفتح تحقيق مستقل وعاجل في التهديدات والاعتداءات، ومحاسبة المسئولين عنها، وفي مقدمتهم مدير السجن، ووقف إجبار الأسيرات على خلع حجابهن للتصوير. كما دعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية إلى زيارة السجن، والاستماع إلى إفادات الأسيرات، والعمل على ضمان سلامتهن وتأمين الإفراج عنهن.

وفي سياق متصل، تتواصل التقارير عن الانتهاكات بحق الأسيرات في سجن الدامون؛ إذ كشفت الأسيرة ميسر هديبات، في شهادة نقلها محاميها عقب زيارتها في 19 نوفمبر، عن تعرض أسيرات للضرب والجر على الأرض، وإجبارهن على التصوير دون حجاب، تحت التهديد والاعتداء الجسدي.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، يقبع في السجن 88 أسيرة، بينهن 21 معتقلة إداريا وثلاث قاصرات، إضافة إلى أسيرتين مصابتين بالسرطان، وأخرى تعاني من مرض الزهايمر، وأسيرة من ذوات الإعاقة. وأشار المكتب إلى أن الأسيرات يواجهن العزل الانفرادي والقمع والإهمال الطبي، والحرمان من العلاج والملابس والأغطية.

وكانت إدارة السجن قد أجبرت، في 17 نوفمبر، أسيرات على نزع حجابهن بذريعة تحديث البيانات وتصويرهن، واعتدت بالضرب على من رفضن ذلك. وذكر مكتب إعلام الأسرى حينها أن مدير السجن نزع حجاب إحدى الأسيرات بالقوة وصفعها ودفعها إلى غرفة التصوير، وذلك بعد خروجها من العزل الانفرادي الذي استمر ثمانية أيام.



