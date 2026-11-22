يخوض المفاوضون في قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 31) المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية سباقاً مع الزمن لإنقاذ المحادثات من الانهيار التام، مع دخول المؤتمر يومه الثاني من الوقت الإضافي اليوم الأحد، وسط انقسامات حادة بشأن مسودة الاتفاق النهائي، بحسب ما أوردته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ومُنحت الوفود المشاركة مهلة ثلاث ساعات لدراسة المسودة الثالثة للاتفاق المقترح، والتي واجهت انتقادات واسعة باعتبارها "غير طموحة" لخلوها من أي إشارة مباشرة وصريحة إلى "الوقود الأحفوري"، واكتفائها بالإشارة إلى قرارات مؤتمر سابق اتفقت فيه الحكومات على التحول بعيداً عن النفط والغاز والفحم.

وفي حال إقرارها، ستعترف المسودة الحالية لأول مرة بأن الاحتباس الحراري في طريقه لتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، مع الدعوة إلى تسريع تطوير تقنيات إزالة الكربون لتعويض هذا التجاوز مستقبلاً.

ورغم تفاؤل رئيس مؤتمر "كوب 31" مراد قوروم، الذي أكد وجود "توافق كبير في الأفق" قبيل الجلسة العامة المخصصة لإقرار الاتفاق، أبدت وفود أخرى شكوكاً عميقة؛ حيث لوّحت عدة دول، من بينها بنما، بعرقلة الاتفاق النهائي متهمة المؤتمر بأنه "اختُطف من قبل قطاع النفط"، فيما وجهت مجموعة دول تضم فرنسا رسالة تطالب بنص واضح للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.

ونقلت الصحيفة عن مراقبين للمحادثات المغلقة أن المملكة العربية السعودية ودولاً كبرى منتجة للنفط ضغطت بقوة لاستبعاد ذكر الوقود الأحفوري من النص والتركيز بدلاً من ذلك على تقنيات إزالة الكربون، وهو ما دفع وزير المناخ في دولة توفالو، ماينا تاليا، للقول: "يبدو الأمر وكأننا نتفاوض مع السعوديين"، فيما امتنع الوفد السعودي عن التعليق.

-انتقادات بيئية ومخاوف من فشل الجلسة الختامية

من جانبها، شنت منظمات بيئية هجوماً لاذعاً على المسودة؛ إذ وصفت شبكة العمل المناخي الدولية النص بأنه "يفشل في تحقيق العدالة ومليء بالمشتتات الخطيرة مثل احتجاز الكربون وتخزينه"، مطالبة الحكومات برفضه.

كما اعتبرت منظّمة " Org. 360" المشاركة في تنظيم هذا الحدث أن إقرار هذه الصفقة يمنح شركات الوقود الأحفوري "شيكاً على بياض" لمواصلة إنتاج النفط والغاز.

وتسعى أستراليا التي تقود المحادثات بدعم من تركيا المستضيفة، إلى إيجاد صيغة توافقية توازن بين مطالب الدول الأكثر تضرراً من التغير المناخي والدول التي تعتمد اقتصاداتها على إنتاج أو استهلاك الوقود الأحفوري.

وتتزايد مخاوف المنظمين من تعذر تمرير الاتفاق الذي يتطلب شبه إجماع، في ظل بدء مغادرة العديد من المفاوضين لمدينة أنطاليا وتفكيك أجنحة المعارض ومنافذ الخدمات في مقر المؤتمر مع امتداد المفاوضات لوقت إضافي.