• فريد: نعمل على تطوير مناطق استثمارية وحرة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وجذب استثمارات جديدة بالمحافظة

- ضرورة نقل ثمار التطور الاقتصادي والاستثماري إلى مختلف المحافظات لتعزيز استفادة المواطنين من النمو

في إطار زيارته لمحافظة بني سويف ضمن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، لبحث سبل تعزيز الاستثمار بالمحافظة، ودعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، والعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، بما يسهم في دفع جهود التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية متابعة تطور أداء القطاع التصديري، مشيرًا إلى زيادة الصادرات وظهور شركات جديدة في سوق التصدير، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الشركات العاملة في هذا المجال وتنامي قدراتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على متابعة الشركات المصدرة من خلال إجراء المقابلات التصديرية، والتعرف على التفاصيل المتعلقة بعمليات التصدير واحتياجات الشركات والتحديات التي تواجهها، بما يساعد على تحديد فرص التطوير ووضع آليات عملية لدعم المصدرين وتعزيز قدرتهم على التوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى العمل على تطوير منطقتين بالمحافظة، إحداهما منطقة حرة والأخرى منطقة استثمارية، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الإنتاجية، وتعزيز فرص التوسع في التصنيع والتصدير.

وشدد الوزير على أهمية أن يشعر المواطنون في مختلف المحافظات بثمار النمو والتطور الاقتصادي والاستثماري، من خلال دعم الاستثمار وتطوير الأنشطة الاقتصادية المحلية، وتعزيز فرص التنمية بالمحافظات، بما يضمن اتساع نطاق الاستفادة من النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.

ومن جانبه، أكد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، حرص المحافظة على دعم الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، والعمل على تطوير المنتجات المحلية ورفع جودتها، وإعدادها وفقًا للمواصفات والمتطلبات اللازمة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويؤهلها للنفاذ إلى الأسواق الخارجية والتصدير.

وأشار المحافظ إلى أهمية استمرار التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم المشروعات القائمة، وتعزيز فرص الاستثمار بالمحافظة، والاستفادة من المقومات المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.