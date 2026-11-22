شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد، في جلسة حول التنمية ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وذلك ضمن أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، بمشاركة وزير خارجية مالي، ووزيرة خارجية نيجيريا، وممثل السكرتير العام لغرب إفريقيا والساحل، وممثلة الاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، وممثل السكرتير العام السابق لوسط إفريقيا، ووكيل السكرتير العام، مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وعدد من كبار المسئولين الأمميين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي، أكد أن تحقيق الاستقرار المستدام في منطقة الساحل يتطلب تبني مقاربة شاملة تجمع بين الأبعاد الأمنية والفكرية والتنموية، ومعالجة الجذور الحقيقية للإرهاب وعدم الاستقرار، مشددًا على أن التنمية تمثل الضمانة الأكثر استدامة للأمن، من خلال تحويل الموارد الطبيعية إلى فرص اقتصادية حقيقية، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة.

وأكد الوزير، أهمية تعزيز الأطر المؤسسية الأفريقية ودور الاتحاد الأفريقي، وتعزيز دور آليات تجمع دول الساحل والصحراء، وفي مقدمتها مركز مكافحة الإرهاب الذي تستضيفه القاهرة، بما يعزز التنسيق الإقليمي وبناء القدرات وتبادل الخبرات والمعلومات.

واستعرض وزير الخارجية، جهود مصر لتعزيز التعاون مع دول الساحل في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب وبناء القدرات، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يضطلع به الأزهر الشريف في مواجهة الفكر المتطرف ونشر قيم الوسطية والاعتدال، فضلًا عن برامج الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتأهيل الكوادر الأفريقية، ومشاركة الشركات المصرية في مشروعات الطاقة والبنية التحتية والتنمية.

وشدد على الحرص على بناء شراكات شاملة مع دول الساحل تجمع بين التعاون الأمني والتكامل الاقتصادي والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.