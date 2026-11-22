توقعت منار غانم المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار فرص تكون الشبورة المائية، غدًا الاثنين، والتي قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وتتسبب في انخفاض ملحوظ بمستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق الصحراوية المؤدية إلى معظم محافظات شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأضافت منار غانم، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن الشبورة المائية تبدأ في التكوّن بصورة مؤثرة اعتبارًا من الساعة الرابعة فجرًا، وتستمر حتى الثامنة أو التاسعة صباحًا، على أن تبدأ في التلاشي تدريجيًا مع سطوع أشعة الشمس، وتتحسن الرؤية الأفقية على أغلب الطرق.

وأوضحت أن البلاد تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على محافظات شمال البلاد، مع تغير مصادر الكتل الهوائية، لتتأثر بكتل هوائية شمالية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، ما يساعد على عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وذكرت غانم، أن العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 24 و25 درجة مئوية، ليسود طقس معتدل خلال ساعات النهار على معظم محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس حارًا على جنوب الصعيد، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في الأقصر وأسوان بين 32 و33 درجة مئوية.

وأضافت أن درجات الحرارة تنخفض مع غياب أشعة الشمس، لتتراوح الصغرى خلال ساعات الليل بين 14 و16 درجة مئوية، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار، توقعت غانم وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين، مع احتمالية زيادة فرص الأمطار على المناطق الساحلية غدا الثلاثاء.

ولفتت إلى نشاط الرياح أحيانًا، حيث تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، على مناطق من القاهرة الكبرى وسيناء ومحافظة البحر الأحمر، ما قد يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خلال فترات المساء وساعات الليل.

وأكدت أن الأسبوع الجاري يشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، مع تسجيل درجات حرارة أقل مقارنة بالأسبوع الماضي، وتكون حول معدلاتها الطبيعية أو أقل منها في بعض الأيام، حيث تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى بين 23 و25 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما تتراوح الصغرى بين 14 و16 درجة مئوية، مع استمرار الإحساس ببرودة الطقس خلال الليل.

وحذرت غانم من استمرار الشبورة المائية الكثيفة صباحي الاثنين والثلاثاء، مناشدة قائدي المركبات والمسافرين على الطرق القيادة بهدوء وحذر، وتشغيل كشافات الشبورة، والالتزام بتعليمات المرور، حفاظًا على سلامتهم.

ونصحت غانم، المواطنين بارتداء الملابس الخريفية والشتوية الخفيفة خلال فترات الليل والصباح الباكر، وعدم الانخداع بالارتفاعات التي شهدتها درجات الحرارة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الإحساس بانخفاض درجات الحرارة سيزداد تدريجيًا خلال الأيام المقبلة مع انتهاء موجة الدفء التي شهدتها البلاد مؤخرًا.