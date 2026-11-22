شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على ضرورة إنهاء حالة «لا حرب ولا سلم» التي تعيشها البلاد في أقرب وقت ممكن، محذرًا من تداعيات حالة عدم اليقين على الأوضاع الاقتصادية.

وقال بزشكيان، خلال اجتماع مع المحافظين ورؤساء البلديات ومجالس المدن، مساء السبت، خُصص لمناقشة الإدارة المتكاملة للاستهلاك الأمثل للوقود والطاقة، إن استمرار الوضع الراهن يضر بالبلاد، مؤكدًا ضرورة الخروج منه بـ«عزة واقتدار»، بما يسهم في الحد من حالة عدم اليقين وتهيئة الظروف لمعالجة المشكلات القائمة.

وأشار الرئيس الإيراني إلى امتلاك بلاده موارد معدنية وثروات طبيعية قيّمة، من بينها الذهب، قائلًا إن توضيح أبعاد حالة «لا حرب ولا سلم» وأسباب استمرارها يمكن أن يسهم في حل عدد من المشكلات التي تواجه البلاد.

وشدد بزشكيان على ضرورة التعامل بواقعية مع التحديات والاختلالات القائمة، وعدم تجاهل أوجه القصور أو إخفائها، لافتًا إلى أن المواطنين يدركون طبيعة هذه المشكلات، وأن مصارحتهم بالظروف الراهنة تمثل «خطوة أساسية» في إدارتها.

وأكد أن تعزيز قنوات التواصل والحوار مع المواطنين يسهم في ترسيخ التماسك الاجتماعي، موضحًا أن شرح الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة لمختلف فئات المجتمع يساعد على إشراك الجميع في جهود إصلاح أنماط الاستهلاك ومعالجة الاختلالات.

واستشهد الرئيس الإيراني بدور المواطنين خلال الحرب العراقية الإيرانية، مشيرًا إلى أن الشعب أسهم آنذاك في إدارة شئون البلاد، ومؤكدًا أهمية الاستفادة من المشاركة الشعبية والتكاتف الوطني في مواجهة التحديات الحالية.

وفي سياق متصل، اتهم بزشكيان، خصوم بلاده بالسعي إلى زيادة البطالة وتفاقم حالة الاستياء من خلال تعطيل سلاسل الإنتاج، مشددًا على أن ترشيد الاستهلاك والاستفادة من قدرات الأحياء والمساجد وقوات التعبئة الشعبية تمثل أدوات مساعدة في إصلاح أنماط الاستهلاك وتعزيز الوعي المجتمعي