استهدفت طائرات مسيَّرة مناطق سكنية في العاصمة السودانية الخرطوم ومحيطها فجر اليوم الأحد، مما أدَّى إلى تدمير منازل، بحسب شهود عيان.

وقال أحد الشهود لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كان الناس يحاولون إنقاذ أفراد من عائلاتهم عالقين تحت الأنقاض». ولم تعلن السلطات على الفور عن وقوع ضحايا.

وبدأت الانفجارات، بحسب الشهود، في نحو الساعة الثانية صباحًا (00:00 بتوقيت جرينتش)، واستمرت حتى الساعة الرابعة والنصف صباحًا (02:30 بتوقيت جرينتش)، في مناطق مختلفة من المدينة.

من جهتها، أدانت منسقة الأمم المتحدة المقيمة في السودان، دينيس براون، استهداف طائرات مسيرة للخرطوم، مؤكدة تعرض أحد مقار الأمم المتحدة لأضرار، موضحة أن المبنى يضم موظفين أممين.

وأوضحت، في بيان على منصة «إكس»، اليوم الأحد، أن الهجوم وقع على حي سكني مدني، مشددة على أن المدنيين ليسوا أهدافا مشروعة في الحروب.

وأكدت أن العاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة في السودان يساعدون السكان أينما كانوا في أنحاء البلاد. وذكّرت بأن العاملين في المجال الإنساني والمنشآت التابعة لهم يتمتعون بالحماية وفق القانون الدولي.

وأسفرت الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص، وفقًا لتقديرات العاملين في مجال الإغاثة، كما أدَّت إلى أكبر أزمتي جوع ونزوح في العالم.

وانتقدت الأمم المتحدة مرارًا الاستخدام المكثَّف للطائرات المسيَّرة من جانب الطرفين، والتي تسببت في مقتل أكثر من 1100 شخص خلال النصف الأول من عام 2026.

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن ثلثي مئات الأطفال الذين سقطوا بين قتيل وجريح هذا العام، قُتلوا أو أُصيبوا جراء ضربات الطائرات المسيَّرة.



