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لقي سائق سيارة مصرعه، وأصيب 10 أشخاص، إثر تصادم بين السيارة الملاكي وميكروباص على الطريق السريع (مصر - أسوان)، أمام مدخل نجع الشيخ سعيد بمنطقة بندار الغربية، التابعة لمركز جرجا بمحافظة سوهاج.

وكانت مديرية أمن سوهاج، تلقت بلاغًا بوقوع الحادث ووجود مصابين ووفاة، فانتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف وقيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الملاكي، البالغ من العمر 40 عامًا، ونُقلت جثته إلى مستشفى جرجا العام، كما نُقل المصابون العشرة بسيارات الإسعاف إلى مستشفى جامعة سوهاج لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت إدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا عدم وجود أي إعاقة للطريق، مشيرة إلى تواجد مركز شرطة جرجا وقيادات الوحدة المحلية بموقع الحادث لتنظيم حركة المرور.

فيما تم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.