بدأت الفنانة ياسمين رئيس تصوير مسلسلها "نجم الموسم" مع الفنان أحمد فهمي، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2027.



يتكون المسلسل من 15 حلقة كما تدور أحداثه في إطار كوميدي.

المسلسل من بطولة ياسمين رئيس، أحمد فهمي، أحمد رمزي، بيومي فؤاد، عمرو عبد العزيز، محمد أنور، سارة عبد الرحمن، كريم عبد الخالق، ومصطفى بسيط، ومن إخراج حسين المنباوي، و تأليف ورشة Exi التابعة لأحمد فهمي، وتضم ضياء محمد، محمد عبد الله، أحمد درويش، ومعتز حمادي.



وفي سياق آخر، تستكمل ياسمين رئيس تصوير فيلم "شمس الزناتي" مع الفنان محمد إمام، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى، والتي تدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن.