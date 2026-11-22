شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيداً ميدانياً لافتاً خلال الساعات الأولي من اليوم الأحد، امتدت آثاره إلى مياه بحر البلطيق قبالة السواحل الفنلندية، بالتزامن مع هجمات صاروخية روسية مكثفة استهدفت مناطق أوكرانية عدة، من بينها مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي ومحيط العاصمة كييف، بحسب تقارير نشرتها شبكتا "فرانس 24" و"سي إن إن".

- استهداف سفينة شحن روسية في البلطيق وتحذير فنلندي

في تطور بحري لافت، اندلع حريق واسع على متن سفينة الشحن الروسية "سبارتا 2" في الجزء الشرقي من خليج فنلندا ببحر البلطيق صباح السبت، إثر تعرضها لهجوم بطائرات مسيّرة.

وأفاد خفر السواحل الفنلندي بأن النيران ظلت مشتعلة طوال الليل وحتى صباح اليوم الأحد رغم جهود الإطفاء المستمرة وتبريد الحاويات على متن السفينة التي جرفتها المياه إلى داخل المياه الإقليمية الفنلندية بعد تعطل محركاتها، فيما تم إجلاء طاقمها المكون من 16 شخصاً بسلام إلى سفينة روسية قريبة.

وذكر الجيش الفنلندي، أن أوكرانيا تقف على الأرجح وراء استهداف السفينة الخاضعة لعقوبات أمريكية وأوكرانية والمرتبطة بشركة تقدم خدمات لوجستية لوزارة الدفاع الروسية، والتي كانت في طريقها من سانت بطرسبرج إلى جيب كالينينجراد الروسي.

وفي أول تعليق رسمي، حذّر رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو، عبر منصة "إكس"، من أن "الحرب تمتد إلى محيطنا المباشر"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "لأوكرانيا الحق في الدفاع عن نفسها ومواجهة المعتدي".

وترافق الحادث مع إعلان وزارة الدفاع الفنلندية الاشتباه بقيام مروحية روسية بانتهاك المجال الجوي الفنلندي لفترة وجيزة أثناء عمليات الإنقاذ، مما دفع هلسنكي لفرض قيود بحرية وجوية مؤقتة في المنطقة.

- غارات روسية دامية على كييف ومسقط رأس زيلينسكي

ميدانياً في أوكرانيا، أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن 14 شخصاً على الأقل في عداد المفقودين ويُخشى أن يكونوا عالقين تحت الأنقاض، فضلاً عن إصابة اثنين آخرين، جراء هجوم روسي ليلي بطائرات مسيّرة أدى إلى انهيار جزئي في مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في بلدة "ديمير" بمنطقة كييف.

كما أعلنت السلطات في مدينة أوديسا الساحلية الانتقال إلى التعليم عن بُعد لمدة أسبوع بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بشبكة الكهرباء والمياه والتدفئة جراء القصف الروسي المتواصل للبنية التحتية للطاقة.

وكانت مدينة "كريفي ريه" وسط أوكرانيا، مسقط رأس الرئيس زيلينسكي، قد تعرضت لهجوم صاروخي باليستي روسي أسفر عن مقتل شخصين (طفل يبلغ 7 سنوات وامرأة تبلغ 20 عاماً) وإصابة نحو 60 آخرين، وتدمير عشرات المباني السكنية ومنشآت مدنية.

وجاءت هذه الضربات بعد توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برد "مؤلم" على الهجمات الأوكرانية المتكررة التي استهدفت جسر "كيرتش" الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، والتي وصفها زيلينسكي بأنها "رد عادل" على تدمير روسيا للجسور الأوكرانية.

- مطالب أوكرانية بالدفاع الجوي والانضمام للناتو

وكشف زيلينسكي أن القوات الروسية أطلقت خلال الأسبوع الجاري وحده نحو 2,700 طائرة مسيّرة، وقرابة 1,460 قنبلة جوية موجهة، و165 صاروخاً من أنواع مختلفة، بينها صواريخ باليستية كورية شمالية.

وجدّد الرئيس الأوكراني دعوته للولايات المتحدة للإسراع في تسليم صواريخ دفاع جوي من طراز "باتريوت"، مشدداً في الوقت ذاته على تمسك بلاده بهدف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) كضمانة أساسية للأمن، بالتزامن مع توقيع اتفاقية جديدة مع بريطانيا لإنتاج طائرات مسيّرة بعيدة المدى لصالح القوات الأوكرانية على الأراضي البريطانية.