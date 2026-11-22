قال القارئ المصري الشيخ عبد الفتاح عبد الحميد أبو زهرة، الفائز بالمركز الأول في النسخة الثالثة من المسابقة الدولية «أول الأوائل» للقرآن الكريم التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، إنه بدأ رحلته مع حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، بعدما ألحقه والده بكتاب القرية وهو في الثالثة والنصف من عمره، حيث تعلم مبادئ القراءة والكتابة، ثم بدأ حفظ القرآن في سن الرابعة، وأتمه كاملًا في سن السابعة.

وأضاف في مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّه تعلم بعد ذلك تجويد القرآن الكريم، كما درس القراءات العشر الصغرى والكبرى، مشيرًا إلى أن المسابقة التي فاز بها تتميز بطبيعة خاصة، إذ تقتصر المشاركة فيها على الحاصلين على المركز الأول في المسابقات العالمية أو في المسابقات التي تُنظم داخل بلدانهم، ما يجعل المنافسة بين نخبة من المتسابقين الأوائل.

وأوضح أن المسابقة تضمنت أسئلة متشابهة وطويلة، يصل بعضها إلى أكثر من صفحتين، إلى جانب أسئلة تتعلق بوصل الكلمات والآيات بعضها ببعض، فضلًا عن أسئلة في تفسير القرآن الكريم، وهو ما جعل طبيعة الاختبارات تمثل تحديًا كبيرًا للمتسابقين.

وكشف أبو زهرة، عن كواليس استعداده للمسابقة، موضحًا أنه عقب حصوله على المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم بفرع القراءات، ترشح للمشاركة في «أول الأوائل»، وأرسل المنظمون إليه كتاب التفسير في مارس من العام الماضي، فبدأ مذاكرته ومراجعته يوميًا بمقدار محدد، إلى جانب مواصلة مراجعة القرآن الكريم الذي يحرص على ألا يمر يوم دون مراجعته، من خلال ورد يومي ثابت.

وأشار إلى أن 98 متسابقًا تقدموا للمشاركة في المسابقة، وجميعهم من الحاصلين على مراكز أولى، ثم خضعوا لتصفية عبر الإنترنت، أسفرت عن اختيار 40 متسابقًا للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة والتنافس حضوريًا.

وذكر أن المتسابقين الأربعين خضعوا لاختبار ثانٍ لاختيار أفضل 10 متسابقين، ثم أُجري اختبار أخير بينهم لتحديد الفائز بالمركز الأول، منوهًا أن تعدد مراحل التصفية وطبيعة المنافسة بين أصحاب المراكز الأولى جعلا الوصول إلى الفوز تحديًا كبيرًا.