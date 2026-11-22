قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إنّ مشروع رفع كفاءة المحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء من المياه في السد العالي يُعد مشروعًا ضخمًا ومهمًا، مشيرًا إلى ارتباطه بذكريات عزيزة على مصر وباستقلالية قرارها.

وأضاف عبد العاطي، في لقاء مع قناة «إكسترا نيوز»، أنّه يتولى مسئولية حقيبة التعاون الدولي، ومن ثم فهو مسئول عن التمويلات التنموية التي تأتي من الخارج، موضحًا أن مشروع رفع كفاءة المحطة الكهرومائية بالسد العالي يمثل أحد المشروعات المهمة التي يجري العمل عليها.

وأوضح وزير الخارجية أن أهمية المشروع لا تقتصر على رمزية موقع السد العالي، الذي قدمت مصر الكثير من التضحيات من أجل إنشائه، وإنما تمتد إلى كونه تجسيدًا لاستقلالية القرار المصري.

وفي سياق آخر، أكد عبد العاطي، أن رسالة مصر في ظل التحديات والتوترات المتصاعدة في المنطقة وعلى ساحل البحر الأحمر تتمثل في رفض الحلول العسكرية، والدعوة إلى خفض التصعيد والاحتكام إلى الحوار والدبلوماسية، مع التركيز على التنمية المستدامة والارتباط الوثيق بينها وبين الأمن.

وشدد وزير الخارجية على أنه لا يمكن تحقيق الأمن من دون تنمية مستدامة، كما لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة من دون أمن واستقرار، مؤكدًا أن هذه الرسالة هي ذاتها التي يكررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل مستمر.