أحبطت الشرطة اليونانية خطة مزعومة لصبي -14 عاما- لمهاجمة مدرسة وإطلاق النار على زملائه، الذين قال إنهم كانوا يتنمرون عليه مرارا وتكرارا ، في قضية وصفتها السلطات بأنها غير مسبوقة في اليونان.

وبدأت هيئة مكافحة الإرهاب تحقيقا بعد الحصول على معلومات من وكالة أجنبية بشأن أحد مستخدمي تطبيق تليجرام، الذي كان يهدد بتنفيذ إطلاق نار جماعي، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأحد.

وتتبعت الشرطة الحساب لتصل إلى المراهق، الذي يزعم أنه بحث في حوادث إطلاق النار في المدارس وسعى لشراء أسلحة نارية ومعدات عسكرية ووضع في اعتباره تسجيل الهجوم ونشره على الانترنت. واشترى أيضا سكينا طوله 35 سنتيمترا.

وأبلغ الصبي الشرطة إنه كان يريد معاقبة مجموعة، تتراوح ما بين 10 و15 قاصرا، الذين كانوا كثيرا ما يسيئون إليه ويعتدون عليه جسديا.

وقالت السلطات إنه لا يوجد أي دليل على وجود تطرف أيديولوجي أو دافع إرهابي، واصفة القضية بأنها تصعيد نحو عنف مستهدف بدافع الانتقام.