سجّل الاتحاد الأوروبي اعتراضه الرسمي على مسودة الاتفاق النهائي لقمة المناخ "كوب 31" (ميثاق أنطاليا)، بحسب ما أفادت به صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال وزير المناخ الأيرلندي، دارا أوبراين، متحدثاً باسم التكتل الأوروبي أمام الجلسة العامة للمؤتمر: "نود أن نعترض رسمياً على ميثاق أنطاليا لأنه لا يرقى إلى مستوى اللحظة الراهنة، ونعرب عن خيبة أملنا العميقة إزاء القرار الختامي في وقت يحتاج فيه العالم بشكل عاجل إلى تحرك فعلي".

وأضاف أوبراين مؤكداً رفض التكتل للنص بصيغته الحالية: "لن نصادق على قرار لا يستجيب للمعطيات العلمية، ويخاطر فعلياً بتعميق الفجوة بين الالتزامات العالمية والإجراءات المطلوبة، قرار لا يأتي حتى على ذكر الوقود الأحفوري".

من جانبها، شنت منظمات بيئية هجوماً لاذعاً على المسودة؛ إذ وصفت شبكة العمل المناخي الدولية النص بأنه "يفشل في تحقيق العدالة ومليء بالمشتتات الخطيرة مثل احتجاز الكربون وتخزينه"، مطالبة الحكومات برفضه.

كما اعتبرت منظّمة "Org.360 " المشاركة في تنظيم هذا الحدث أن إقرار هذه الصفقة يمنح شركات الوقود الأحفوري "شيكاً على بياض" لمواصلة إنتاج النفط والغاز.