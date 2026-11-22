قال مسئول بحلف شمال الأطلسي (الناتو) إن ممثلي الدول الأعضاء الـ32 بالحلف سيناقشون أحدث الانتهاكات الروسية للمجال الجوي فوق بولندا غدا الاثنين.

أوضح المسئول اليوم الأحد أنه مع ذلك، لم يتم الدعوة لعقد جلسة خاصة، مضيفا أن المباحثات بشأن انتهاكات المجال الجوي في بولندا تأتي ضمن المشاورات الاعتيادية.

وقالت الحكومة البولندية، إن ثلاثة أجسام طائرة روسية دخلت المجال الجوي البولندي أمس الأول الجمعة خلال هجمات جوية روسية على أوكرانيا، وتحطمت في جنوب غرب البلاد.

واتهم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك موسكو بالاستفزاز المتعمد، وذلك بالتزامن مع إجراء أول تدريب لمجموعة تحالف الراغبين الداعم لأوكرانيا في بولندا. ويشارك نحو 2800 جندي من 11 دولة في التدريب.