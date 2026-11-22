حققت مسرحية "خيال مريض" نجاحاً في أول عروضها بالعاصمة البريطانية لندن، إذ رفعت شعار "كامل العدد" لأول مرة في لندن بهذا الانتاج والعدد من النجوم وذلك على مسرح Indigo at The O2، في حضور جماهيري غير مسبوق من الجالية المصرية والعربية المقيمة في بريطانيا، وحضور السفير أشرف سويلم سفير مصر لدى المملكة المتحدة، وعددًا من الفنانين منهم منى زكي وحمزة نمرة والمطرب محمد ثروت.

وشهد العرض الذي أقيم مساء السبت 21 نوفمبر، إقبالاً جماهيرياً ضخماً، حيث امتلأت قاعة المسرح عن آخرها قبل بدء العرض بوقت طويل، وسط أجواء من الحماس والتصفيق المتواصل الذي لم يتوقف طوال مدة العرض التي تجاوزت 3 ساعات

وتُعد "خيال مريض" أول مسرحية مصرية كوميدية تُعرض بشكل كامل على خشبة مسرح داخل مجمع The O2 الشهير، لتسجل بذلك محطة تاريخية للمسرح المصري في أوروبا، وتؤكد قدرة الكوميديا المصرية على عبور الحدود والوصول إلى جمهور عالمي.

ولم يقتصر نجاح الليلة على الجانب الفني فقط، بل امتد إلى الجانب الإنساني، حيث خُصص العرض لدعم مؤسسة "Chain of Hope" الخيرية، التي أسسها السير مجدي يعقوب، والتي تعمل على توفير عمليات قلب منقذة للحياة للأطفال في الدول النامية، في رسالة تؤكد أن الفن المصري يحمل دائماً رسالة إنسانية.

وعقب انتهاء العرض، حرص أبطال العمل على تحية الجمهور الذي وقف مصفقاً لدقائق طويلة، في مشهد يعكس حجم النجاح والتفاعل الكبير الذي حققته المسرحية في لندن.

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي سيكولوجي اجتماعي، ويقدم فيها الفنان هشام ماجد شخصية "الدكتور طه" الذي يعالج مرضاه بالدراما، ويشارك في بطولتها، إلى جانب هشام ماجد، كل من محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، أحمد الرافعي، دينا دياب، نغم صالح، محسن منصور، وليد عبدالغني، تأليف وإخراج محمد محمدي وإنتاج شركة فكر للإنتج الفني للمنتجة يارا حسن.