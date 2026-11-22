قال اللواء الدكتور عبد الله كميل، محافظ طولكرم، إن الاعتداءات الإسرائيلية على المحافظة متواصلة منذ 27 يناير 2025، بالتزامن مع تصاعد الاستيطان الصناعي والرعوي واعتداءات المستوطنين، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تتم، بحسب وصفه، بدعم من الحكومة الإسرائيلية، وفي إطار مخطط يستهدف الوجود الفلسطيني.

وأوضح كميل، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن ما تشهده طولكرم والضفة الغربية من اقتحامات واعتقالات وتهجير وتضييق اقتصادي وإغلاق للطرق يمثل حلقات مترابطة من سياسة إسرائيلية ممنهجة، محذرًا من أن استمرار الضغوط على الفلسطينيين قد يؤدي إلى انفجار وردود فعل يصعب التكهن بطبيعتها، محمّلًا إسرائيل المسئولية عن تداعيات هذه السياسات.

وأكد محافظ طولكرم أهمية فتح أفق سياسي جاد يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، معربًا عن ترحيبه بأي توجه إسرائيلي عملي لإنهاء عنف المستوطنين وحل التنظيمات المتطرفة، بما يمهد لتحقيق سلام عادل وشامل.