أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، أن عناصر الدفاع الجوي التابعين للقوة الجوفضائية في حرس الثورة، تمكنوا باستخدام منظومة حديثة ومتطورة، من اعتراض وإسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية العشرين من طراز"إم كيو-1"، وهي من النسخة ذات المدى المعزز (إي آر)، شرق مضيق هرمز، بنيران دقيقة وفعالة.

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، صباح اليوم الأحد، بأن العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني أکدت في بیان لها أن "هذه هي الطائرة المسيرة الرابعة للاستطلاع والقتال التابعة للجيش الأمريكي المعتدي، والتي جرى إسقاطها خلال الـ 24 ساعة الماضية بنيران منظومات الدفاع الجوي لحرس الثورة الإسلامية".

وأکد الحرس الثوري أن "المجال الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية خط أحمر للقوات المسلحة للبلاد"، مشددا على أن "أي انتهاك لهذا المجال سيواجه ردا صارما وحاسما ومقتدرا من قبل مجاهدي الإسلام".

وجاء في ختام البيان: "أن النخب الشبابية والمختصة في الدفاع الجوي لحرس الثورة الإسلامية، ومن خلال الجهوزية العملياتية التامة والاستفادة من طاقات منظومات المراقبة والاستطلاع المتقدمة، وإلى جانب الرصد المستمر لتحركات العدو في المنطقة، تتابع بدقة تحديد والاعتراض الفوري للتهديدات الجوية".

وأضاف: "وهذه القوات - اعتمادا على دمج البيانات الاستخباراتية والعملياتية والتنسيق المتكامل مع الأقسام الهجومية في حرس الثورة - على أهبة الاستعداد للتصدي الحاسم للتهديدات، وفي حال استمرار العدوان، لقمع قواعد إطلاقها".