هدمت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، نحو 50 منشأة سكنية وحظيرة للماشية في شمال الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أن "قوات الاحتلال هدمت نحو 50 منشأة سكنية وحظيرة للماشية، إضافة إلى صهاريج مياه تعود لعدد من العائلات في خربة سمرة بالأغوار الشمالية وسوّتها بالأرض".

وأضافت أن ذلك "ترك العائلات ومواشيها في العراء دون مأوى، في ظل منع الاحتلال المواطنين والجهات الرسمية من إقامة بنى تحتية تساعدهم على مواجهة الظروف الجوية واعتداءات المستعمرين".

على الصعيد نفسه، "اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما وزعت منشورات تحريضية داخل المخيم، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات"، طبقا للوكالة.

ووفق الوكالة، "تزامن ذلك مع شن مجموعات من المستعمرين، فجر اليوم، سلسلة اعتداءات استهدفت ممتلكات المواطنين في محافظات رام الله والبيرة والخليل وسلفيت وإحراق 13 مركبة وغرفة زراعية، وخطّ شعارات عنصرية".