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استعرضت الدكتورة إيمان حلمي، مستشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء للشئون الحكومية والتعاون الدولي، جهود الهيئة في دعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، وتعزيز التزام الشركات باشتراطات سلامة الغذاء والمعايير الدولية.

وأوضحت حلمي أن الهيئة تتعاون مع اتحادات المنتجين والمستثمرين لتوعية المصدرين بقواعد الاستيراد في الاتحاد الأوروبي ومتطلبات الدستور الغذائي، كما أصدرت 69 لائحة قانونية وفنية، آخرها القواعد الفنية لتصدير العسل ومنتجاته، بما يدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأضافت أن جهود تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة ساهمت في رفع معدل امتثال الشركات المستهدفة للتصدير للاشتراطات الدولية من 12% إلى 86%.