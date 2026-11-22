براءة محامية من اتهامها بالاستيلاء على أموال المواطنين في قضية FBC

27 ديسمبر.. الحكم على صانعة المحتوى أم سجدة بتهمة غسل أموال التيك توك

حريق مخزن أخشاب بعزبة خير الله يتسبب في تلف شقة عريس بعد عام من زواجه.. والأهالي يكشفون مفاجآت