استعرضت الدكتورة ماري كامل، مدير مركز تدريب التجارة الخارجية، جهود المركز في نشر ثقافة التصدير وتأهيل الكوادر والشركات المصرية ورفع قدراتها التنافسية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تستهدف تعزيز جاهزية المصدرين وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية.

وأوضحت "كامل" أن برامج المركز تشمل التدريب الأساسي على مزاولة التصدير والاستيراد، إلى جانب برامج تخصصية في إعداد أخصائي التصدير والتسويق الدولي وبحوث الأسواق وتحليل البيانات التجارية وإجراءات التصدير والمشاركة في المعارض، فضلًا عن استخدام الذكاء الاصطناعي ومهارات التفاوض وصياغة العقود الدولية.

وأضافت أن المركز ينفذ مشروع «خطوة نحو التصدير أو الاستيراد» بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتقديم 600 منحة مجانية، منها 500 منحة لإعداد أخصائيي التصدير، و100 منحة للحصول على الدبلومة الدولية في التجارة الخارجية بالتعاون مع هيئة التدريب للتجارة الخارجية في كندا.

وتابعت: "ينفذ مشروع «START – بدايتك لريادة التصدير» بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات، لتدريب 500 من طلبة الجامعات وحديثي التخرج على ريادة الأعمال وتحويل المشروعات إلى منتجات قابلة للتصدير".

وأشارت إلى أن مشروع «مساند» يستهدف تأهيل الشركات العاملة في القطاعات التصديرية ورفع كفاءة العاملين بها، مع تقديم دعم يصل إلى 75% من تكلفة التدريب.

ودعت الشركات والمصدرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من البرامج والمنح المجانية التي يقدمها المركز، مؤكدة أن باب التقديم متاح حاليًا، في إطار جهود توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز تنافسية الشركات المصرية بالأسواق الدولية.