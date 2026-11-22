اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي سائحة تركية تبلغ من العمر 47 عامًا، خلال وجودها في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بذريعة توزيع أموال على المصلين ومحاولة دفعهم إلى إبداء دعمهم لحركة المقاومة «حماس».

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن وسائل إعلام عبرية، قولها إن الاعتقال جرى يوم الجمعة الماضي، عقب الاشتباه بحيازة السائحة ونشرها مواد وصفتها شرطة الاحتلال بالتحريضية، إلى جانب محاولتها التأثير على المصلين داخل المسجد الأقصى.

وبحسب مزاعم شرطة الاحتلال، فإن التحقيقات الأولية أظهرت نشر المعتقلة محتويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشيد بمؤسس حركة «حماس» الشيخ أحمد ياسين، والقيادي يحيى السنوار، فضلًا عن الاشتباه بارتباطها بالحركة وتقديم الدعم لها.

وصادرت شرطة الاحتلال الهاتف المحمول وحقيبة الظهر الخاصة بالسائحة، واقتادتها إلى مركز شرطة «دافيد» في القدس المحتلة، حيث أخضعتها للتحقيق بشبهات تقديم خدمات أو وسائل لتنفيذ ما تصفه بـ«العمل الإرهابي»، والتحريض على الإرهاب، وممارسة سلوك من شأنه الإخلال بالنظام العام.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الشرطة تعتزم عرض المعتقلة، اليوم الأحد، على محكمة الصلح في القدس، وطلب تمديد توقيفها لاستكمال التحقيقات وفحص المضبوطات.