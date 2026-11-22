• عبدالعال: حركة ارتدادية محدودة بدعم من استمرار الطلب لتغطية الواردات، ضغط أسعار الطاقة

عزى خبراء مصرفيون ارتفاع سعر صرف الدولار اليوم إلى عدة أسباب أهمها قوة الدولار عالمياً، واستمرار التوترات الجيو سياسية فى المنطقة، و الضغط على العملة الأجنبية بسبب زيادة الطلب عليها فى السوق المحلى بسبب عمليات الاستيراد الخاصة بشهر رمضان.

وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى فى غالبية البنوك المحلية بنهاية تعاملات، أمس الأحد، بقيمة 68 قرشًا ليتخطى حاجز الـ 54 جنيهًا مرة أخرى.

وارتفع سعر صرف الدولار فى كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك الإسكندرية بقيمة 61 قرشًا ليسجل 54.37 جنيه للشراء، و 54.47 جنيه للبيع، مقابل 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات الخميس.

كما صعد سعر صرف العملة الأمريكية فى بنك قناة السويس بنحو 68 قرشًا، ليسجل 54.45 جنيه للشراء، و54.55 جنيه للبيع، مقابل 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع.

وفى البنك التجارى الدولى سجل سعر صرف الدولار 54.38 جنيه للشراء، و 54.48 جنيه للبيع، مقابل 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع.

يرى محمد عبدالعال، الخبير مصرفى، أن ارتفاع الدولار اليوم هو مجرد حركة ارتدادية محدودة، بدعم من استمرار الطلب الهيكلي على النقد الأجنبي لتغطية الواردات، ضغط أسعار الطاقة على فاتورة الاستيراد.

وأضاف أن السوق الآن في منطقة 'اكتشاف سعر جديد" ما دام السعر يحافظ على استقراره فوق مستوى الـ 54.50، فإن الميل العام لصالح صعود الدولار نحو مستويات الـ 55 جنيهاً، ما لم تتدخل عوامل معاكسة كزيادة التدفقات النقدية الأجنبية أو قرارات نقدية جديدة تغير من ديناميكية الطلب والعرض.

وأوضح أن هناك عدة عوامل تساعد على كبح صعود الدولار أكثر، منها احتياطي النقد الأجنبي الذى سجل مستوى قياسيًا عند 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر، والرفع الأخير لأسعار الفائدة عند 20% للإيداع و21% للإقراض، إضافة إلى قوة التحويلات الواردة.

وأرجعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على الدولار فى الفترة الأخيرة من الشركات العاملة فى مصر التى تؤد تصفية حساباتها فى الفترة المقبلة، بالاضافة إلى عمليات الاستيارد الكبيرة التى يجريها التجار فى الفترة الحالية لتغطية احتياجات موسم رمضان.

وأوضحت أن تطبيق آلية سعر الصرف المرن يجعل قيمة العملة خاضعة لعملية العرض والطلب، وأن من أسباب الارتفاع الحالى فى الدولار، تراجع استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية، نتيجة لرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة فى الجلسة الماضية وتوقعات رفعها فى الجلسة المقبلة، مما يضغط على السيولة الدولارية مصر.

وأضافت الدماطي، أن التوترات الجيوسياسية أثرت على قطاعات التدفقات النقدية فى السوق المحلية، ومنها التصدير والسياحة التى تأثرت بزيادة تكاليف الشحن البحري، والتأمين، وحالة عدم اليقين لدى السائحين، وأن تحويلات العاملين بالخارج تشهد ضغوطًا متأثرةً بعودة بعض العاملين في دول الخليج.

ومن جانبه، قال أحمد شوقى، الخبير المصرفى، إن مرونة سعر الصرف فى الوقت الحالى تجعل الدولار يتحرك بنفس تأثره بالأوضاع العالمية والمحلية، والتى شهدت تغيرًا فى سعر الدولار أمام سلة العملات العالمية.

وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار خلال التعاملات يرجع إلى الصعود الملحوظ فى مؤشر الدولار(DXY)، الذى يقيس قوة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، متجاوزًا مستوى 103 نقطات.

ومن جانبه يرى مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث الإقتصاديه والمالية شركة أسطول القابضه للإستثمارات المالية، أن تغير سعر الصرف وانخفاض الجنيه بسبب تخارج الأجانب من أدوات الدين المصريه، بسبب حالة الضبابيه الموجوده عالميا واقليميا، و إرتفاع الدولار امام العملات الاجنبيه بدعم من إرتفاع التوقعات لرفع الفائده الأمريكية بمعدلات مرتفعه قد تصل الى ٥٠ نقطة أساس بنهاية ٢٠٢٦ تأثرا بالتضخم الامريكى الذى لم يصل مستهدفاته الى الآن.

ويواصل الدولار عالميًا الحفاظ على مكاسبه محققًا أعلى مستوياته في 19 شهرًا، بعدما سجل ارتفاعًا على مدار ثماني جلسات متتالية، متجهًا نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مدعومًا بتزايد إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة، واستمرار توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال ديسمبر المقبل.