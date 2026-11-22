قال نائب قائد قوات التعبئة الشعبية «الباسيج» التابعة للحرس الثوري الإيراني، قاسم قريشي، إن الحصار الأمريكي المفروض على إيران أتاح لطهران فرصة بيع نفطها بالأسعار السائدة في الأسواق العالمية، بدلًا من الأسعار المخفضة التي كانت تحصل عليها سابقًا.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن قريشي قوله إن بلاده اتخذت إجراءات وصفها بـ«الصحيحة» في الخليج وعلى اليابسة، مضيفًا أن إيران باتت قادرة على بيع نفطها بأسعار السوق، بعدما كانت تبيعه بأسعار تتراوح بين 40 و50 دولارًا للبرميل، ومشيرًا إلى توقعات بزيادة حجم صادراتها عدة أضعاف.

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استمرار الحصار المفروض على إيران لليوم الـ130، مؤكدة أن قواتها تواصل تنفيذ الإجراءات الرامية إلى منع الحرس الثوري من تصدير شحنات من النفط الخام تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وقالت القيادة، في بيان مرفق بمقطع مصور، إن قواتها تنفذ الحصار بدرجة عالية من التركيز والاحترافية، في إطار مساعي واشنطن للحد من مصادر الإيرادات المالية للحرس الثوري.

وأوضحت القيادة الأمريكية أن عملياتها تشمل فرض الحصار البحري على إيران، بالتوازي مع العمل على ضمان استمرار الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز، من خلال اعتراض السفن التي تحاول خرق الحصار وإعادة توجيهها، مع اتخاذ إجراءات لحماية السفن التجارية وتأمين طرق عبورها.

كما أشارت إلى التعاون مع وكالات حكومية أمريكية لمنع استخدام الطرق البرية وبحر قزوين في نقل الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات، فضلًا عن الحد من تدفق العائدات المالية التي تصفها واشنطن بأنها غير مشروعة.

ويتزامن الحصار مع استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على شبكات تسويق النفط الإيراني والوسطاء الماليين المتهمين بتسهيل تحصيل عائداته، في إطار مساعي الإدارة الأمريكية لتقليص الموارد المالية المتاحة لطهران والحرس الثوري.

وتقول واشنطن إن هذه الإجراءات تستهدف الضغط على إيران لوقف الهجمات على سفن الشحن وضمان إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية.

في المقابل، رفض الحرس الثوري الإيراني الخطط الأمريكية الرامية إلى تقييد طرق التجارة الإيرانية، مؤكدًا أن بلاده اتخذت الاستعدادات اللازمة لمواجهة هذه الإجراءات، وتعوّل على علاقاتها مع الدول المجاورة.