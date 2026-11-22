كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، في تقرير نشرته اليوم الأحد، عن تغيير في طبيعة العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة، في ظل تنفيذ قوات الاحتلال عملية برية استمرت أكثر من 12 ساعة غرب ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، بذريعة تدمير بنية تحتية تحت الأرض قالت إنها تابعة لحركة حماس.

وبحسب الصحيفة، نفّذ جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام" الشاباك "الأسبوع الماضي عملية عسكرية في وسط قطاع غزة، وتحديداً غرب الخط الأصفر في محيط مخيمي النصيرات والبريج، بهدف تدمير نفق قالت إسرائيل إن حركة حماس حاولت إعادة ترميمه، واعتبرته يشكّل تهديداً لقواتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن العملية تخللها مطالبة السكان الفلسطينيين في المنطقة بإخلاء أماكن وجودهم، إلى جانب إغلاق شارع صلاح الدين، الذي يربط شمال القطاع بجنوبه، أمام حركة المرور بصورة مؤقتة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن سلطات حماس في غزة أن العملية تسببت في تهجير نحو ستة آلاف مواطن، وألحقت أضرارا مادية واسعة، فيما عبّر سكان اضطروا إلى النزوح عن مخاوفهم من عودة مشاهد الحرب والمعاناة التي عاشوها خلال العدوان.

وفي المقابل، اعتبرت حركة حماس أن العملية تمثل انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار، واتهمت إسرائيل باتباع سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من منازلهم، داعية المجتمع الدولي والدول الضامنة للاتفاق إلى ممارسة ضغوط على الاحتلال.

ووفقا لتقرير «معاريف»، فإن العملية تمثل تحولاً في طبيعة التحركات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، بعدما كانت العمليات تتركز بصورة أساسية على الغارات الجوية وإطلاق النار باتجاه ما تصفه إسرائيل بالتهديدات المباشرة، إلى جانب تدمير المنشآت في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأضافت الصحيفة، استناداً إلى دراسة صادرة عن معهد «عميت» للباحث يجال شيري، أن العملية تحمل رسالة عسكرية وسياسية إلى حركة حماس، مفادها أن إسرائيل تراقب محاولات إعادة بناء القدرات العسكرية للحركة، وأن عدم إحراز تقدم في ملف نزع سلاحها قد يؤدي إلى استئناف القتال.

كما أشارت الدراسة إلى أن إسرائيل لا تعتبر الخط الأصفر قيدا على حرية تحرك قواتها عسكرياً، وأنها قد تنفذ عمليات مماثلة في مناطق أخرى من القطاع، وفق ما أورده التقرير.

وذكر التقرير أن قوات الاحتلال نفذت أعمال حفر وتجريف استمرت أكثر من 12 ساعة، قبل تفجير هدف تحت الأرض بالقرب من منطقة معصرة أبو عودة على شارع صلاح الدين، قرب وادي غزة، قبل أن تنسحب القوات لاحقاً، مع استمرار النشاط الجوي لجمع المعلومات الاستخبارية في محيط النصيرات.

وتخلص الدراسة، بحسب الصحيفة، إلى أن العملية تهدف إلى توجيه رسالة واضحة لحماس والفصائل الفلسطينية بأن إسرائيل مستعدة لتوسيع عملياتها العسكرية إذا لم يتحقق تقدم في مسألة نزع السلاح، ما يثير مخاوف من أن تكون هذه التحركات مقدمة لتصعيد جديد في قطاع غزة.